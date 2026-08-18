Impulsan un cambio clave para taxistas de Mendoza y más exigencias a Uber y a Cabify

Legisladores del espacio Encuentro Mendocino presentaron un proyecto de ley con el cual buscarán ampliar las actividades que pueden prestar servicios de taxis y remises, al igual que plantean reformas concretas a la regulación de actividades como las de las aplicaciones de transporte, como Uber y Cabify.

La iniciativa, firmada por los senadores peronistas Adriana Cano, María Luz Llorens y Luis Novillo; más los de La Unión Mendocina Marcos Quattrini y Ariel Pringles; modifica la ley 9.086 (ley de Movilidad) e incorpora, por un lado, más obligaciones para las plataformas electrónicas; y también habilita el transporte tanto de pasajeros como así también de paquetes de mensajería y encomiendas.

Uno de los principales cambios planteados es habilitar a taxis y remises a realizar transporte de encomiendas , además del traslado de pasajeros.

La propuesta establece que los vehículos podrán llevar pasajeros y paquetes en un mismo viaje o dedicarse exclusivamente al traslado de encomiendas, siempre que cumplan con las habilitaciones y requisitos correspondientes.

La reforma incorpora formalmente la categoría de “transporte combinado” dentro de la clasificación del sistema de movilidad provincial. Allí quedarían comprendidos los servicios que combinan el transporte de pasajeros con el traslado de encomiendas.

En concreto, los titulares de taxis y remises podrán prestar servicios de encomiendas además del transporte de pasajeros. Para hacerlo deberán cumplir con la normativa, habilitación e inscripción nacional exigida para esa actividad.

Taxis y remises podrán ofrecer promociones en Mendoza. Archivo

El artículo a modificar es el 81 bis, que expresa: "Los licenciatarios de transporte de pasajeros de interés general, servicios de taxi y remis además del servicio de transporte de pasajeros, estarán habilitados para prestar de manera combinada al transporte de pasajeros, el servicio de transporte de encomiendas siempre que cumplan además con la normativa, habilitación e inscripción nacional para dicho servicio, pudiendo en cada uno de los viajes trasportar pasajeros y encomiendas, o solo encomiendas".

La fundamentación del proyecto sostiene que la medida permitiría aprovechar vehículos que actualmente permanecen inactivos durante parte de la jornada, generando una fuente adicional de ingresos para titulares y conductores. La iniciativa vincula este cambio con el crecimiento de la denominada “logística de última milla”, impulsada por el comercio electrónico.

"Si cambiaron las formas de comprar, también deben poder cambiar las formas de prestar el servicio de transporte", mencionaron los senadores provinciales.

Y agregaron: "Un vehículo que actualmente circula vacío a la espera de un pasajero podrá realizar un servicio de encomienda, mientras que determinadas operaciones podrán combinar el traslado de personas con pequeños envíos, siempre dentro de las condiciones y requisitos establecidos por la normativa aplicable".

Más controles sobre las plataformas electrónicas

Otro de los ejes de la reforma apunta a las empresas de redes de transporte privado por plataformas electrónicas. El proyecto establece una serie de nuevas obligaciones para estas compañías para "equilibrar" este servicio con el de taxis y remises.

En particular, se incorporan nuevas exigencias vinculadas con la registración laboral de los conductores dependientes, la seguridad de los vehículos, la contratación de seguros adecuados y la realización periódica de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Según se establece en la fundamentación, aquellos permisionarios que ocupen conductores "deberán acreditar la existencia de un contrato de trabajo conforme las modalidades previstas por la legislación laboral vigente".

Nuestra ciudad está en crisis por varias cuestiones, pero una en particular merece la atención nacional: la prohibición de Uber a través de una ordenanza municipal, aprobada el pasado 8 de julio. Archivo.

"Esta disposición busca evitar que la utilización de nuevas tecnologías pueda transformarse en un mecanismo para eludir obligaciones laborales cuando, por las características concretas de la prestación, exista una relación de dependencia", establecieron.

La reforma agrega que las empresas deberán informar a la Autoridad de aplicación "información suficiente sobre conductores, recorridos, montos cobrados, horarios de solicitud, tiempos de espera y demás datos necesarios para ejercer adecuadamente las potestades de control, con respeto de la normativa vigente en materia de protección de datos personales".

Exigen también la obligatoriedad de contar con cámaras de seguridad en el vehículo, seguro de responsabilidad civil correspondiente al transporte de pasajeros y "una RTO con una frecuencia mínima de dos veces al año".

"El objetivo general del proyecto es, en definitiva, modernizar sin excluir y regular sin impedir la innovación. La Provincia debe acompañar las transformaciones tecnológicas, pero también garantizar que quienes durante décadas han invertido, trabajado y prestado servicios dentro del sistema regulado de transporte tengan herramientas concretas para competir en las nuevas condiciones del mercado", acotaron.