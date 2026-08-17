El homenaje que Macron rindió a San Martín al recibir un cuadro del prócer argentino junto a Napoleón

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, obsequió la obra al mandatario francés en la fecha en que se conmemora la muerte del Libertador.

Al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, le regaló al presidente Emmanuel Macron un cuadro que recrea el supuesto encuentro que habrían mantenido un joven San Martín y Napoleón Bonaparte en 1798. El gesto se convirtió en un nuevo homenaje francés al Libertador, cuya vida quedó estrechamente vinculada con ese país, donde murió el 17 de agosto de 1850.

Sielecki anunció el encuentro a través de su cuenta de X y destacó el gesto del mandatario francés hacia la figura de San Martín. En su mensaje, el diplomático señaló: “A 176 años de su muerte en Francia, homenajeamos al Gral San Martín junto al Presidente @EmmanuelMacron. Le llevé un regalo épico de @JMilei: el primer cuadro jamás realizado del legendario encuentro entre Napoleón y un joven San Martín, que habría ocurrido en Tolón en 1798”, y remarcó el valor simbólico de que el homenaje tuviera lugar precisamente en el aniversario del fallecimiento del Libertador.

La relación de San Martín con Francia La escena representada en la obra remite a un episodio situado en 1798, en Tolón. Según el relato histórico que sostiene el Instituto Nacional Sanmartiniano, un joven San Martín, de 20 años, habría tenido contacto con Napoleón Bonaparte, que por entonces tenía 28. El Libertador se encontraba destinado en el ejército español y habría presenciado la partida de la expedición francesa hacia Egipto, encabezada por Napoleón. Años después, aquel joven oficial regresaría a América y tendría un papel decisivo en las campañas independentistas de Argentina, Chile y Perú.

La referencia a aquel episodio adquiere especial significado por la relación que San Martín mantuvo con Francia durante sus últimos años. Tras su salida de América, el Libertador vivió en Europa y finalmente se radicó en Boulogne-sur-Mer, donde murió en 1850. Francia se convirtió así en el último escenario de su vida y en uno de los principales espacios europeos vinculados con su memoria.

Gracias a la artista Agostina Mauro por haber pintado esta imagen icónica — Ian Sielecki (@IanArgentinoS) August 17, 2026 Según explicó Sielecki, se trata de la segunda vez que un presidente de Francia honra al general San Martín en la fecha en que se recuerda su muerte. El antecedente refuerza el carácter simbólico del gesto de Macron y vuelve a colocar al Libertador como una figura de encuentro entre la Argentina y Francia.