Javier Milei no irá finalmente al Congreso para presentar el Presupuesto 2027
Fuentes oficiales afirman que el presidente "no tiene intenciones" de presentarse en el recinto a explicar el proyecto, a pesar de que estaban diagramando su acto para el 15 de septiembre.
El presidente Javier Milei no irá al Congreso a explicar el proyecto de Presupuesto 2027, previsto para presentarse el 15 de septiembre. Fuentes oficiales explicaron a MDZ que el mandatario "no tiene intenciones" de dar un discurso sobre las perspectivas económicas de la administración para el próximo año.
De igual modo, el proyecto se presentará "en tiempo y forma", pero sin una exposición pública frente a los diputados y senadores, tal como ocurrió en cada año durante al gestión libertaria.
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