Rosca política en el homenaje a San Martín: Milei y Jorge Macri sellaron la sintonía entre LLA y el PRO

La tarde en la plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, en la que Javier Milei homenajeó a José de San Martín en un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad, dejó algo muy en claro: tras el cónclave en Casa Rosada entre representantes del Gobierno y el PRO de la semana pasada, hay sintonía entre dirigentes de ambos lados.

Así se vio durante todo el evento, donde todos los miembros del Gabinete nacional como del Gabinete porteño, así como legisladores de las dos fuerzas y la secretaria general de la presidencia Karina Milei , se encargaron de intercambiar abrazos y sonrisas ni bien pisaron el lugar.

Solo la jefa del bloque libertario en el Senado Patricia Bullrich dio la nota al saludar de manera gélida al titular de la Cámara baja, Martín Menem. Pero fue la única demostración de distancia.

El presidente Javier Milei no fue menos que su elenco de gestión. Cuando arribó al lugar, se encargó de regalar saludos y abrazos al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri .

Y a cada uno de sus funcionarios presentes, con su gabinete completo en el lugar. En especial, le dedicó un fuerte apretón de brazos a uno de sus ministros predilectos, el hombre que conduce la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .

Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello. Juan Mateo Aberastain/Mdz

En medio de enojos oficiales que sobrevolaron sobre su figura, al ser impulsor de las iniciativas que mayor resistencia generaron en la oposición como la denominada Ley de Tierras, Javier Milei quiso enseñar en público que “El Coloso” tiene su total respaldo.

Un detalle no menor: si bien en Casa Rosada se encargaron de desmentir críticas internas contra el funcionario, fuentes libertarias recalcaron que en la mesa política “hubo autocrítica” acerca del fracaso de la iniciativa.

En concreto, este lunes remarcaron que encontraron errores de comunicación al dar a conocer el proyecto que padeció el rechazo de los aliados del oficialismo.

Además de que no tuvieron “timming político ni social” al momento de lanzar el debate, luego de las expresiones sociales en medio del mundial de fútbol sobre la soberanía nacional y las Islas Malvinas.

Pese a todo, agregan que el jefe de Estado lo sostiene a como de lugar e insisten en que no hay chispazos internos contra el extitular del Banco Central en la era Mauricio Macri.

En cuanto a Federico Stuzenegger, además de dialogar con todo el que se lo cruce, estuvo de bueno humor y regalando sonrisas, además de prestar muchísima atención al discurso presidencial.

Luego de media hora de exposición del economista, hubo lugar para la rosca porteña.

Porque en la confitería del Palacio Paz se reunieron a tomar café la jefa del bloque libertario de la Ciudad, Pilar Ramírez, junto con la diputada nacional Silvana Giudice (PRO) y legisladores porteños de color violeta.

Se vio a Rebecca Fleitas, Sandra Rey, Marcelo Ernst, Marina Kienast, Andrea Freguia, Marcelo Ernst, Leonardo Seifert y Juan Fernández.