Hugo Passalacqua marcó el sentido político y humano de San Martín

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, eligió destacar el sentido político y humano, así como la rebeldía contra el absolutismo, del general José de San Martín en la conmemoración del 176º aniversario de su paso a la inmortalidad.

En su discurso puso el foco en la libertad, la educación y la lucha contra el poder absoluto: “Siempre va a aparecer uno que quiera ser un absoluto”.

El gobernador de Misiones remarcó estos aspectos de San Martín en momentos en que, en la política del oficialismo misionero, se están produciendo cambios tras la ruptura política entre Passalacqua y el diputado provincial y exconductor del ex Frente Renovador de la Concordia Social, Carlos Rovira, que motivó la conformación de dos frentes: “El Movimiento por lo que Viene”, creado por el mandatario provincial, y el Frente Encuentro Misionero, fundado por el legislador provincial.

Passalacqua estuvo acompañado en el acto por el exgobernador Maurice Fabián Closs (2007-2015); el exvicegobernador —que acompañó a Passalacqua durante su primer gobierno, entre 2015 y 2019—, exgobernador (2019-2023) y actual diputado nacional Oscar Herrera Ahuad; el exvicegobernador (2019-2023) y actual senador Carlos Arce; intendentes y funcionarios.

Closs había anunciado su apoyo a Passalacqua tiempo atrás. En tanto, el legislador nacional Herrera Ahuad, junto a sus pares Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, del ex Frente Renovador de la Concordia Social, anunciaron ayer la conformación de un bloque en el Congreso con apoyo a Passalacqua, cuyo presidente será Herrera Ahuad.

La misma posición tomó el senador Arce, junto con su compañera de bancada, Sonia Rojas Decut.

Con estos acompañamientos, cabe acotar que el Frente Encuentro Misionero, creado por el diputado provincial Carlos Rovira, se quedó sin apoyo en el Congreso Nacional.

¿Qué es el absolutismo?

“Quédense con esto”, planteó Passalacqua al llegar a uno de los puntos centrales de su mensaje.

Passalacqua vinculó la gesta sanmartiniana con el rechazo a cualquier forma de “concentración absoluta del poder” y sostuvo que “ese legado conserva vigencia dos siglos después”.

“¿Qué es el absolutismo?”, se preguntó el gobernador. “Es que uno es dueño de todo. ‘El Estado soy yo’”, dijo, en referencia a la célebre frase atribuida al rey francés Luis XIV. “Yo decido quién habla y quién no habla. Yo decido qué tenés que decir y qué no tenés que decir, qué tenés que pensar y qué tenés que leer. Yo decido quién sube y quién baja, quién crece y quién queda cancelado”, expresó el gobernador.

“San Martín fue un rebelde”

Para Passalacqua, la lucha de San Martín no puede reducirse a la expulsión del dominio español ni a la dimensión militar del Cruce de los Andes. “San Martín peleó contra ese absoluto, entregó su vida para que no vuelva, para que se vaya de América”, afirmó.

El mandatario insistió en que la libertad perseguida por el Libertador tenía un propósito colectivo. “No era liberar solamente para sacarse a los españoles de encima, era para construir una comunidad”.

“La libertad se respira. La opresión se padece, produce miedo”, sostuvo.

El gobernador dejó marcada una de las definiciones políticas más fuertes de su alocución: “Siempre va a aparecer uno que quiera ser un absoluto. Y el pueblo argentino, así como San Martín, va a ser rebelde, porque San Martín fue un rebelde. Fue un rebelde maravilloso”.

“Lo dejaron solo y lo hicieron más gigante”

En otro tramo, Passalacqua también recordó las dificultades que enfrentó San Martín para organizar el Ejército de los Andes y remarcó que su empresa emancipadora avanzó pese a la falta de acompañamiento que, según sostuvo, recibió desde Buenos Aires.

“Lo dejaron solo a San Martín, lo cual lo hace aún más gigante”, expresó.

Educación, libertad y las máximas para Merceditas

Conocedor y estudioso de la historia, Passalacqua evocó el vínculo entre Manuel Belgrano y San Martín y señaló que una de las preocupaciones de la época era que los soldados aprendieran a leer y escribir.

“No se puede llevar la libertad a ningún lado si no se es libre, y no se es libre si no se sabe leer y escribir”, afirmó.

En esa línea, destacó el trabajo realizado durante la preparación del Ejército de los Andes para alfabetizar a sus integrantes y definió esa tarea como una parte fundamental del proyecto emancipador.

El gobernador también recuperó las máximas que San Martín escribió para su hija Mercedes. Recordó sus referencias a la austeridad, la sencillez, el respeto y la sensibilidad hacia los demás: “Tratar al prójimo con dulzura”.

Remarcó que San Martín proponía incluso inspirar sentimientos de humanidad “hasta con los insectos”.

“Ese es el espíritu humano profundo del revolucionario José de San Martín. Era una persona integral”, sostuvo.

Por último, Passalacqua recordó la magnitud del Cruce de los Andes y sostuvo que no debe interpretarse únicamente como una proeza física o militar.