Vuelco y tragedia en la Ruta 14: murió una mujer y más de 26 personas resultaron heridas

El colectivo había partido desde Oberá rumbo a Buenos Aires y volcó cerca de Alvear, Corrientes. Una mujer murió y hubo 14 heridos de gravedad.

El micro se encontraba en viaje a Buenos Aires cuando se produjo el accidente.

Una mujer de 48 años murió y más de 26 personas sufrieron heridas de distinta gravedad luego de que un colectivo de larga distancia despistara y volcara sobre la Ruta Nacional 14. El siniestro ocurrió durante la noche del domingo, a la altura del kilómetro 625, en cercanías de Alvear, Corrientes.

El colectivo, perteneciente a la empresa Capital del Monte, transportaba a 28 pasajeros y había iniciado su recorrido en Oberá, Misiones, con destino a La Noria, Buenos Aires. El accidente se registró cerca de las 23, en la zona conocida como Pirayú.

La investigación de por qué volcó Por causas que todavía son investigadas, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba en sentido norte-sur. El micro salió de la calzada y posteriormente volcó. La Policía de Corrientes quedó a cargo de las pericias destinadas a determinar cómo se produjo el siniestro. El accidente provocó que se despliegue un extenso operativo de emergencia para asistir a las víctimas. La víctima fatal fue identificada como Cinthia Aquino, una mujer de 48 años que viajaba como pasajera. Como consecuencia de las lesiones sufridas durante el vuelco, murió en el lugar.

Más de 26 heridos y un amplio operativo de rescate Tras el accidente se desplegó un operativo de rescate del que participaron efectivos de la Policía de Corrientes, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios de Alvear y Santo Tomé. También intervino personal sanitario de Alvear, Santo Tomé y Torrent para asistir a los ocupantes del colectivo.

Los sobrevivientes fueron rescatados y trasladados inicialmente al Hospital Dr. Miguel Sussini de Alvear, donde recibieron las primeras atenciones, se realizaron estudios y fueron estabilizados. Según la gravedad de cada cuadro, comenzaron luego las derivaciones hacia centros de mayor complejidad.