Un árbol cayó sobre varios autos y provocó graves daños en Guaymallén

Varios vehículos que se encontraban en el lugar resultaron afectados tras la caida del arbol. No se registraron personas heridas.

El arbol se desplomó y cayó sobre varios autos que estaban estacionads en el lugar.

Un árbol se desplomó durante horas de la mañana en Guaymallén, provocando importantes daños materiales en varios automóviles que se encontraban estacionados en la zona. A pesar de la gravedad del hecho, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 11 en la intersección de las calles Albania y Saavedra, del mencionado departamento, cuando el árbol cayó encima de varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

El árbol se desplomó Por causas que son materia de investigación, el árbol se desplomó y terminó sobre los autos . El impacto provocó daños en distintos rodados, principalmente en sus carrocerías.