Qué reveló la autopsia del femicidio en Villa Devoto: un brutal ataque de cuatro minutos y 22 puñaladas por la espalda

El informe forense del femicidio de Romina Calvo expuso la violencia del ataque, registró 53 lesiones, en una agresión que habría durado entre tres y cuatro minutos.

La autopsia de Romina Calvo, la mujer asesinada en su casa en Villa Devoto, permitió reconstruir la magnitud del ataque que sufrió. Los peritos contabilizaron 53 lesiones y estimaron que la agresión se desarrolló en apenas tres a cuatro minutos. El informe preliminar había determinado que 22 puñaladas impactaron en la zona posterior de la espalda y el cuello.

El estudio definitivo estableció que aproximadamente el 90% de las lesiones fueron cortopunzantes. La mayor concentración de heridas se encontró en la parte superior del cuerpo, principalmente en el torso y las regiones axilares, aunque también fueron detectadas en el cuello, la cara, la cabeza, los brazos y la espalda. Varias de ellas alcanzaron una profundidad suficiente para provocar daños en órganos vitales y causar la muerte.

La carta que dejó el femicida de Villa Devoto. Un ataque de hasta cuatro minutos y decenas de heridas Las primeras conclusiones forenses habían registrado 40 heridas provocadas con un arma blanca y detallaban que 22 estaban ubicadas en la región posterior del cuerpo, entre la espalda y el cuello. El resto aparecía distribuido entre el torso, la cara, la cabeza, el cuello y los brazos. El informe final amplió posteriormente el número total al contabilizar 53 lesiones y permitió precisar las características de la agresión.

El femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto El crimen ocurrió cerca de las 7 del jueves, en una vivienda de Pedro Morán al 5200, en el barrio porteño de Villa Devoto. El hijo de 21 años de la víctima estaba durmiendo cuando su hermana menor, de 8 años, lo despertó con una advertencia desesperada: “Despertate, papá mató a mamá”. Al dirigirse a la habitación encontró a su madre sin vida.

Minutos después llegó personal del SAME, que confirmó el fallecimiento de Calvo. La mujer presentaba, entre otras lesiones, una profunda herida de arma blanca en el cuello. La investigación señala como autor del ataque a su esposo, Walter Verón, quien habría utilizado un arma blanca antes de abandonar la vivienda. Entre los elementos secuestrados se mencionó un cuchillo de mango blanco.