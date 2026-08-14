Los secretos detrás del femicidio de Villa Devoto: un altar, cartas y una nota oculta en una Biblia

La investigación por el femicidio de Romina Calvo , ocurrido en Villa Devoto , sumó nuevos elementos que permiten reconstruir el contexto que rodeaba a la familia antes del brutal ataque.

El principal acusado es su esposo, Walter Humberto Verón , de 56 años, quien fue detenido a unos 200 metros de la vivienda luego de atacar a Calvo con un cuchillo de carnicero . La víctima recibió alrededor de 40 puñaladas y cortes . Tras el femicidio, Verón intentó quitarse la vida y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield , donde permanece internado en grave estado.

Mientras avanza la investigación, los peritos que trabajaron en la vivienda encontraron elementos que aportan nuevos detalles sobre el entorno de la víctima y los conflictos que atravesaba la pareja.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue un altar improvisado ubicado en el living-comedor de la vivienda.

El espacio estaba acompañado por velas, fotografías y distintas cartas dirigidas a Verónica Asad, conocida como Pitty La Numeróloga , con quien Romina mantenía un vínculo laboral.

El nombre de Pitty La Numeróloga apareció en una carta. Instagram @pitty_la_numerologa_

La presencia de estos elementos se suma a la información ya incorporada a la causa sobre la relación profesional entre la víctima y la numeróloga.

La nota escondida dentro de una Biblia

Pero uno de los elementos que despertó especial interés apareció oculto dentro de una Biblia. Los peritos encontraron allí una nota vinculada con un reclamo relacionado con la venta de una propiedad ubicada en La Tablada, en el partido de La Matanza.

El documento cobró mayor relevancia al ser comparado con la carta manuscrita que Verón dejó en la vivienda antes de intentar quitarse la vida.

En ese escrito, el acusado también hizo referencia a la propiedad de La Tablada y mencionó a Pitty La Numeróloga, además de expresar fuertes reproches hacia su esposa.

La carta dejó expuesto, además, un escenario marcado por problemas económicos y deudas, un aspecto que ahora forma parte de las líneas de investigación de la Justicia.

Una escena que suma interrogantes

Los elementos encontrados dentro de la vivienda no permiten por sí solos establecer una relación directa entre los problemas económicos, los mensajes y el femicidio, pero sí aportan información sobre el contexto familiar y las tensiones que existían antes del crimen.

Los investigadores analizan ahora las distintas evidencias secuestradas en el domicilio, entre ellas el cuchillo de carnicero que habría sido utilizado para atacar a Calvo y posteriormente para el intento de suicidio de Verón.

El acusado fue encontrado herido a unos 200 metros de la casa, luego del operativo desplegado por la Policía, y permanece internado bajo custodia. La causa fue caratulada como femicidio y tentativa de suicidio.