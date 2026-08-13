Se filtraron los chats de la mujer asesinada en Devoto con Pitty la numeróloga previo al femicidio

La relación entre Romina María de los Ángeles Calvo, víctima del femicidio ocurrido en Villa Devoto, y Pitty la numeróloga , Verónica Assad, tenía un vínculo que iba más allá de los cursos y talleres. Romina había comenzado como alumna y terminó trabajando en uno de los locales de la astróloga.

Tras el crimen, Pitty compartió con algunos de los chats que intercambiaba con la mujer y que muestran parte de la relación profesional que mantenían. En una de esas conversaciones, Romina le escribió una frase que hoy adquiere otro significado: “Quiero que estés orgullosa de mí”.

Romina se había incorporado al emprendimiento de Pitty como vendedora y, con el tiempo, se convirtió en una de sus trabajadoras de mayor confianza. Según contó la numeróloga, incluso tenía proyectos para desarrollar su propio negocio en el barrio.

En otro de los intercambios, Romina le contó a Pitty cómo había resultado una jornada de trabajo y celebró el crecimiento que estaba consiguiendo. "Estoy feliz, Pi, lo logré. Me costó, pero al fin pude llegar. 35 personas atendí”, le escribió.

Para Assad, esos mensajes reflejaban el entusiasmo que Romina tenía por su trabajo. La mujer había quedado al frente de uno de los locales de venta de velas de la numeróloga después de que esta decidiera desprenderse de sus negocios durante un problema de salud.

Pitty explicó que Romina había intentado comprar el local, pero que su situación económica se lo impedía. Aun así, decidió confiar en ella y darle la posibilidad de continuar al frente del emprendimiento.

“Me demostró que era la mejor de todas. Tenía todo impecable, limpio, ordenado. Estaba apasionada con este proyecto”, recordó.

No conocía su situación

A pesar de la cercanía cotidiana, Assad afirmó que nunca supo que Romina atravesaba una situación de violencia en su hogar.

“Jamás me contó su historia, porque yo no lo hubiese dejado escapar”, sostuvo la numeróloga, quien explicó que tampoco conocía en profundidad los conflictos familiares de la víctima.

Según relató, el vínculo entre ambas era principalmente laboral. Pitty había conocido a Romina a través de sus talleres de numerología, a los que también asistía el hijo de la mujer, y con el paso del tiempo comenzó a confiar en ella para el manejo del local.

La describió además como una de sus mejores alumnas y destacó el compromiso que tenía con el emprendimiento.

La noticia que recibió de boca del hijo

Pitty se enteró del femicidio a través del hijo mayor de Romina. Según relató, recibió un llamado durante la mañana. El joven le explicó que su madre no iba a poder presentarse a trabajar y, ante la pregunta de Assad sobre lo ocurrido, recibió una respuesta devastadora. “Mi papá mató a mi mamá”, le dijo.

El crimen ocurrió este jueves en la vivienda de la familia, en Villa Devoto. El caso quedó bajo investigación judicial mientras se reconstruyen las circunstancias del femicidio y los antecedentes de violencia dentro de la pareja.

Tras conocer la noticia, Pitty también manifestó públicamente su dolor por la muerte de quien había sido una de sus trabajadoras y alumnas más cercanas.