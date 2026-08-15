El antecedente por violencia de género del femicida de Villa Devoto

El femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo, ocurrido esta semana en Villa Devoto , tenía un antecedente que vuelve a poner el foco sobre la violencia que atravesaba su relación con Walter Humberto Verón, el hombre acusado de haberla asesinado. Ocho años antes del crimen, el hombre había sido condenado por agredir físicamente a quien entonces era su esposa.

De acuerdo con fuentes judiciales, el 23 de abril de 2018 Verón recibió una pena de seis meses de prisión en suspenso luego de un juicio abreviado realizado ante un tribunal del Departamento Judicial de La Matanza. El expediente se había iniciado a partir de una denuncia radicada en una comisaría de La Tablada.

La causa fue investigada por la Unidad Funcional Temática de Violencia Familiar, Género y Delitos contra la Integridad Sexual N° 2 de La Matanza, a cargo de Roxana Castelli. La imputación fue por lesiones leves agravadas por el vínculo, debido a la agresión contra Calvo.

Sin embargo, pese a aquella condena, la pareja continuó conviviendo. El antecedente judicial adquiere especial relevancia ahora, luego del brutal desenlace ocurrido en la vivienda familiar de la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con Alta Gracia.

Según los primeros elementos reunidos por la investigación, Calvo fue atacada durante la madrugada, poco después de las 6, mientras se encontraba en la habitación de la pareja. El análisis realizado por Policía Científica determinó que presentaba unas 40 heridas entre cortes y puñaladas.

El hecho habría ocurrido delante de la hija menor de la pareja, una niña de ocho años. Durante la inspección del domicilio, el juez Darío Bonanno y efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron cámaras de seguridad que podrían aportar información para reconstruir la secuencia del ataque.

"Mi hermanita vio todo"

La menor y su hermano mayor, de 22 años, quedaron bajo resguardo judicial y reciben asistencia psicológica. La declaración de la niña mediante Cámara Gesell será uno de los elementos centrales para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar si presenció el ataque.

Sebastián, el hijo mayor de Calvo y Verón, relató públicamente cómo se enteró del crimen. Según contó, uno de sus hermanos lo llamó durante las primeras horas de la mañana para pedirle que acudiera a la casa. Durante esa comunicación escuchó a su hermana menor referirse a lo ocurrido. “Mi hermanita vio todo”, aseguró.

El testimonio de Sebastián también introdujo un elemento de contraste con el antecedente judicial. El joven negó que hubiera existido violencia física reciente en la pareja y rechazó, además, que los conflictos económicos vinculados con Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty La Numeróloga”, hubieran tenido un papel en la relación familiar.

En la escena también fue encontrada una carta atribuida a Verón. En el escrito, el hombre habría mencionado a Asad, para quien Calvo supuestamente trabajaba, y planteado cuestiones relacionadas con problemas económicos y una eventual separación.