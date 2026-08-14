El hijo de la víctima de femicidio en Villa Devoto reveló la verdad del supuesto altar de Pitty La Numeróloga

Sebastián, el hijo de Romina Calvo y Walter Humberto Verón , rompió el silencio y contó cómo vive tras el femicidio de su mamá . Además, se refirió al estado de salud de su papá y negó algunas versiones sobre Pitty La Numeróloga .

En su primera aparición pública, el joven describió el momento actual de la familia: "Estamos ahí, tratando de sobrellevar todo lo mejor posible, más por mis hermanos", señaló en diálogo con DDM (América TV). El joven es uno de los tres hijos de Romina Calvo, todos ellos —aclaró— del mismo padre.

Sebastián relató que, al momento del hecho, él se encontraba en su propia casa, mientras que sus dos hermanos estaban presentes en el lugar donde ocurrió todo. "Yo estaba en mi casa y mis dos hermanos estaban ahí. Mi hermano a las 7 de la mañana me llamó, diciendo que por favor que vaya ya inmediatamente", contó.

Según su testimonio, apenas se despertó y atendió el llamado, fue su propia hermana menor quien le confirmó lo sucedido: "Apenas me desperté, justo escuché a mi hermanita decir lo ocurrido".

Consultado sobre la situación de su padre, Sebastián explicó que continúa internado y que el pronóstico no es alentador. "Por lo que sé, mi papá está en el hospital también muy grave y, por lo que dijeron los médicos, también no creo que pase muchos días ", indicó.

"Tendrían que haber terminado la relación hace tiempo"

El joven reconoció que estaba al tanto de los problemas en la relación de sus padres. "Yo sabía de la relación entre ellos dos y cómo iba y, bueno, en mi opinión, tendrían que haber terminado la relación hace un buen tiempo. Esta fue la primera vez que pasó algo tan grave así", afirmó.

En ese sentido, negó de manera contundente que su padre haya ejercido violencia previa contra su madre o contra ellos como hijos. Sí reconoció, en cambio, que existían discusiones vinculadas a la situación económica familiar: "peleas entre ellos dos por el tema de lo económico, de lo difícil que está hoy en día salir adelante", detalló.

Desmintió versiones sobre dinero entregado a Pitty, La Numeróloga

Sebastián también salió al cruce de las versiones que circularon en torno a un supuesto vínculo económico entre su madre y Pitty, La Numeróloga. "Lo que están diciendo todos de la plata o que mi mamá le dio plata a Pitty, no es nada que ver, nada por el estilo. Pitty nunca recibió plata de nosotros, nunca le pagamos", aseguró.

Por el contrario, explicó que la relación comercial iba en sentido inverso: "Sí nos estaba aportando la oportunidad de lo que es abrir el local en El Devoto y ella nos iba a dar la franquicia".

El altar de la casa: "No era para la Pitty"

Finalmente, se refirió a las versiones sobre un supuesto altar dedicado a Pitty que su madre tenía en la vivienda. Sebastián aclaró el sentido real de ese elemento religioso: "No es un altar para Pitty, es un altar para un santito que sería la Yemayá, pero no era para la Pitty".