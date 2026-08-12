El Gobierno logró dictamen para reformar el Banco Central y prohibir el financiamiento al Tesoro

La Libertad Avanza consiguió este miércoles el dictamen de mayoría para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y dejó el proyecto en condiciones de ser tratado en la Cámara de Diputados. El oficialismo reunió el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo. La propuesta llegará al recinto el 26 de agosto junto con Inocencia Fiscal II.

El texto busca impedir que el BCRA financie de manera directa o indirecta al Tesoro. La iniciativa elimina los adelantos transitorios y prohíbe la compra directa de títulos públicos en el mercado primario. El proyecto también bloquea la transferencia al Tesoro de ganancias contables o generadas por diferencias de cambio.

La reforma modifica el esquema aprobado en 2012 y redefine los objetivos del Banco Central . La norma vigente contempla la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El Gobierno propone que la entidad tenga una sola misión: preservar el valor de la moneda .

La iniciativa establece además que los resultados del BCRA deberán destinarse primero a absorber pérdidas acumuladas, recomponer su patrimonio o cancelar deuda pública. El texto dispone también la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles. La propuesta suma cambios en las reglas sobre administración y resguardo de las reservas internacionales.

El proyecto incorpora nuevas condiciones para remover al presidente del Banco Central y a los integrantes de su directorio. La salida de esas autoridades requerirá una “causal grave” y el respaldo de dos tercios tanto en el Senado como en Diputados. La oposición cuestionó ese punto porque Santiago Bausili no necesitó esa mayoría legislativa para asumir al frente de la entidad.

Banco Central de la Nación Argentina NA

Los vaivénes del oficialismo

Los cruces del oficialismo con el pasado del país no se quedaron atrás; Miguel Boggiano sostuvo que distintos gobiernos habían usado el Banco Central para “estafar sistemáticamente a la sociedad argentina” y "destruir el valor de la moneda". Sus palabras provocaron malestar entre legisladores del PRO, la UCR y el MID.

Silvana Giudici pidió disculpas a los bloques que se sintieron afectados por esas expresiones, Fernando de Andreis y Bertie Benegas Lynch protagonizaron después otro cruce por el alcance de esas disculpas. Eduardo Falcone, diputado del MID, decidió finalmente no acompañar el dictamen porque consideró insuficiente la respuesta del oficialismo.

Gabriel Bornoroni volvió a intervenir al cierre y pidió disculpas al PRO, la UCR y el MID en nombre de La Libertad Avanza. Unión por la Patria se retiró antes del final de la reunión y cuestionó a los invitados elegidos por el oficialismo. El Gobierno consiguió igual las firmas necesarias y dejó la reforma preparada para su discusión en el recinto.