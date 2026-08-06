"Es torpe": El presidente del BCRA descartó un rescate estatal para personas endeudadas con entidades bancarias

Santiago Bausili afirmó que las moras de algunos clientes con bancos deben resolverse como una "conversación entre privados" y aseguró que no habrá una intervención del Estado en esos casos.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, se refirió este jueves a la situación de los clientes que mantienen deudas con entidades bancarias y descartó la posibilidad de implementar un programa de rescate para las personas endeudadas.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que el Gobierno continuará considerando estos casos como un acuerdo entre las partes involucradas. "Seguimos viendo esto como una conversación entre privados", afirmó.

Qué dijo Bausili sobre la intervención del Estado Bausili explicó que el Banco Central evitará impulsar medidas que impliquen trasladar recursos de un sector hacia otro para resolver estas situaciones: "Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro, y eso incluye una monetización de estas cuestiones". Además, remarcó que no habrá una intervención estatal en los conflictos vinculados al endeudamiento privado.

El presidente del BCRA, Santiago Bausilli y el ministro de Economía, Luis Caputo. La postura del Gobierno sobre las deudas bancarias El titular del BCRA consideró que, históricamente, la participación del Estado en acuerdos entre privados suele generar efectos no buscados: "En la historia, cuando el Estado se mete en medio de una conversación entre privados, típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas", expresó.