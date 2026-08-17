Se robó el fútbol: entró al patio de una casa y se llevó dos arcos en una camioneta

El insólito robo ocurrió en Toay, La Pampa. Un hombre aprovechó que el portón estaba abierto y se llevó dos arcos de fútbol del patio de una vivienda.

Un insólito robo quedó registrado este sábado por la tarde en Toay, La Pampa. Un hombre llegó en una camioneta hasta una vivienda del barrio Lowo Che, ingresó por una tranquera abierta y se llevó dos arcos de fútbol que pertenecían al hijo de los propietarios. Toda la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió pasadas las 15 horas en un domicilio ubicado en calle Gallareta. De acuerdo con la denuncia, una camioneta con cabina azul y caja de madera estacionó frente a la propiedad. Del vehículo descendió un hombre que, sin encontrar obstáculos, atravesó la tranquera abierta e ingresó al patio.

Entró al patio y se llevó los dos arcos de fútbol En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver la tranquilidad de este hombre para retirar los dos arcos. Primero tomó uno de los arcos de fútbol que estaban en el lugar, lo arrastró hasta la camioneta y lo cargó en la caja. Después volvió a ingresar a la propiedad para buscar el segundo arco y repitió la maniobra.

Diario La Arena Antes de trasladar ese segundo arco, el hombre retiró una gorra que estaba enganchada en el travesaño y la dejó apoyada sobre un auto de la vivienda. Luego cargó también la estructura en la camioneta. La secuencia fue registrada por la cámara y muestra que realizó todo el procedimiento sin apuro y sin encontrar resistencia.

Los propietarios descubrieron el robo en las cámaras Los dueños de la casa no se encontraban en el domicilio al momento del hecho. Más tarde, al revisar las imágenes, advirtieron que el hombre se había llevado los dos arcos de fútbol utilizados por su hijo.