Encontraron dos motos robadas en un descampado y aprehendieron a un adolescente en Maipú

Una de las motos estaba dentro de un zanjón y la segunda fue hallada abandonada cerca de la Variante Palmira. Un menor fue aprehendido.

Las motos tenian pedidos de captura y fueron recuperadas tras ser localizadas en un descampado.

Dos motocicletas denunciadas como robadas fueron recuperadas durante la noche del domingo, en un operativo realizado en Maipú, luego de que la Policía rastrillara un descampado tras recibir un alerta. En el procedimiento fue aprehendido un adolescente que se encontraba en las inmediaciones.

De acuerdo con información policial, el procedimiento comenzó cerca de las 00, tras un llamado a la línea de emergencia 911 que alertó sobre dos sujetos que circulaban en motocicletas y se habían ocultado en un descampado ubicado a la vera de la Variante Palmira.

Una de las motos estaba en un zanjón Los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona de Carril Viejo al 18.300 y Variante Palmira y encontraron una Yamaha negra dentro de un zanjón. Cerca del lugar localizaron a un adolescente de 15 años.

Durante la búsqueda también hallaron una Yamaha FZ azul, que se encontraba abandonada. Al verificar los rodados, constataron que la primera registraba una denuncia por robo agravado, mientras que la segunda tenía un pedido por robo simple.