Accidente fatal: un joven murió tras perder el control de su moto

Durante la madrugada de este sábado, un joven de 26 años falleció tras perder el dominio de su moto y caer sobre la calzada. Murió en el acto.

La víctima perdió el control de su moto y falleció producto de la caída.

En la madrugada de este sábado, en calle Buenos Aires de Guaymallén, entre Sánchez y Buenos Vecinos, un joven murió luego de perder el control de su moto e impactar contras la calzada. La víctima, de 26 años, falleció en el acto.

Según fuentes policiales, el accidente ocurrió a las 6:40. El motociclista circulaba de oeste a este cuando, por razones que se investigan, perdió el dominio del vehículo y cayó sobre la calzada. Las primeras actuaciones señalan que no hubo intervención aparente de otro vehículo.

A causa de la caída, el conductor falleció en el lugar, constatando personal médico su fallecimiento. La calzada se encontraba en buen estado, aunque el sector no contaba con iluminación artificial. El dosaje de alcoholemia quedó pendiente.