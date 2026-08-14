Tensión en Tupungato: una madre amenazó a dos alumnas por un presunto caso de bullying

La mujer enfrentó a dos estudiantes de primer año a la salida de una escuela y el momento quedó registrado en un video que se viralizó.

Una situación de tensión se registró en Tupungato, donde una madre increpó a dos alumnas de primer año a las que señaló por un presunto caso de bullying contra su hija. El episodio ocurrió en las inmediaciones de una escuela y quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular por redes sociales.

El hecho tuvo lugar a la salida de la Escuela Doctor Ernesto Piaggi, aunque el enfrentamiento entre la mujer y las dos adolescentes se produjo frente a la Escuela Maestro Oscar Raúl Cattáneo. En las imágenes se observa a la madre confrontando verbalmente a las estudiantes y advirtiéndoles que no vuelvan a meterse con su hija, identificada como Angie.

Qué dijo la madre durante la discusión Según publicó Diario NDI, la mujer reaccionó luego de acusar a las adolescentes de hostigar a su hija. Durante la discusión, les lanzó distintas amenazas que quedaron registradas en el video. “Vos no te metas con la Angie, porque cuando le pegues a la Angie yo te voy a hacer pija, ¿sabés?”, se escucha decir a la madre en uno de los momentos de la grabación.

Luego agregó: “A mi hija no le vas a tocar un pelo, porque yo te voy a sacar la bosta aunque me pinten los dedos”. La mujer también expresó su enojo por la situación y realizó una advertencia general: “Que yo no me entere que alguno se haga el vivo con la Angelina. Ya me tienen harta de la escuela culiada esa. Yo se la voy a tostar al que venga, no me calienta. A mi hija no le va a tocar el pelo ninguna. Con la Angie ni te metas”.