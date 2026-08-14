Tensión en Tupungato: una madre amenazó a dos alumnas por un presunto caso de bullying
La mujer enfrentó a dos estudiantes de primer año a la salida de una escuela y el momento quedó registrado en un video que se viralizó.
Una situación de tensión se registró en Tupungato, donde una madre increpó a dos alumnas de primer año a las que señaló por un presunto caso de bullying contra su hija. El episodio ocurrió en las inmediaciones de una escuela y quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular por redes sociales.
El hecho tuvo lugar a la salida de la Escuela Doctor Ernesto Piaggi, aunque el enfrentamiento entre la mujer y las dos adolescentes se produjo frente a la Escuela Maestro Oscar Raúl Cattáneo. En las imágenes se observa a la madre confrontando verbalmente a las estudiantes y advirtiéndoles que no vuelvan a meterse con su hija, identificada como Angie.
Qué dijo la madre durante la discusión
Según publicó Diario NDI, la mujer reaccionó luego de acusar a las adolescentes de hostigar a su hija. Durante la discusión, les lanzó distintas amenazas que quedaron registradas en el video. “Vos no te metas con la Angie, porque cuando le pegues a la Angie yo te voy a hacer pija, ¿sabés?”, se escucha decir a la madre en uno de los momentos de la grabación.
Luego agregó: “A mi hija no le vas a tocar un pelo, porque yo te voy a sacar la bosta aunque me pinten los dedos”. La mujer también expresó su enojo por la situación y realizó una advertencia general: “Que yo no me entere que alguno se haga el vivo con la Angelina. Ya me tienen harta de la escuela culiada esa. Yo se la voy a tostar al que venga, no me calienta. A mi hija no le va a tocar el pelo ninguna. Con la Angie ni te metas”.
Un presunto caso de bullying
De acuerdo con lo que surge del registro difundido, la confrontación habría tenido como trasfondo un presunto caso de bullying u hostigamiento escolar contra la hija de la mujer. Sin embargo, no trascendieron oficialmente detalles sobre una eventual denuncia ni sobre las medidas que podría adoptar la institución educativa.