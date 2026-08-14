Capturaron a un exconvicto sospechado por una seguidilla de asaltos a comercios de Guaymallén

Policía de Investigaciones capturaron la mañana de este viernes a un exconvicto sospechado de cometer una seguidilla de asaltos a comercios de Rodeo de la Cruz , Guaymallén. Se trata de Kevin Facundo Huailla Guzmán , quien cuenta con abundantes antecedentes y reciente pasado carcelario. Quedó comprometido por las imágenes que captaron cámaras de seguridad de dos locales afectados por la inseguridad.

Las medidas fueron desarrolladas por personal de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén ( UID ), tras una investigación que nació a partir de las denuncias radicadas por las víctimas de los hechos y la viralización de las filmaciones obtenidas mediante por los sistemas de videovigilancia de algunos de los negocios que fueron blanco de los delincuentes.

El análisis de esos videos, sumado al trabajo de campo de los pesquisas policiales, permitieron identificar a uno de los presuntos autores de los robos a mano armada y, a raíz de eso, durante la mañana de este viernes se ejecutaron dos allanamientos en diferentes propiedades del citado distrito guaymallino.

En la primera medida, desarrollada en una casa de la manzana C del barrio Virgen del Rosario , se concretó la detención de Huailla Guzmán y también secuestraron dos camperas negras con capucha, un pantalón de joggin negro y un cuellito negro, vestimenta que coincidiría con la utilizada por los malvivientes que perpetraron los asaltos investigados.

Por su parte, en el segundo allanamiento desplegado en asentamiento Luz de Vida , los sabuesos incautaron un revólver calibre 22 , cargado con ocho proyectiles en el interior, una pistola de aire comprimido Bersa Thunder 9 Pro calibre 6,35 y 28 municiones de calibre 22. El hallazgo de esas armas motivó la aprehensión de un sujeto de 35 años, identificado como Jonathan Daniel López .

Las bolsas con marihuana y parte del dinero secuestrado en uno de los allanamientos. Gentileza.

Asimismo, el hombre quedó comprometido porque en el domicilio secuestraron tres frascos con cogollos de cannabis (65 gramos), 76 cigarrillos artesanales de marihuana (39 gramos) y dos bolsas con semillas de esa planta (2,64 gramos) y 395.100 pesos en billetes de diversas denominaciones, que serían producto de la comercialización de la sustancia, señalaron las fuentes allegadas al caso.

Producto de ese hallazgo, se le dio intervención a la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) y se solicitaron directivas a la Unidad Fiscal Mendoza del fuero federal, que ordenó el decomiso del celular de la propietaria de la vivienda y del sujeto demorado, quedando ambos citados para presentarse la semana próxima en el marco de la causa que se inició por infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes).

Los dos sujetos aprehendidos en las medidas judiciales realizadas en Guaymallén. Gentileza.

En tanto, con respecto a Huailla Guzmán, fue trasladado a la Comisaría 25° de San José, donde quedó a la espera de que la Justicia defina su situación procesal con respecto a los expedientes en los que se investigan los asaltos, que son liderados por la fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Laura Nieto.

La secuencia de asaltos en Rodeo de la Cruz

De acuerdo la información revelada días atrás por MDZ, el raíd delictivo tuvo su inicio alrededor de las 20 del lunes cuando dos malvivientes con cascos de moto colocados irrumpieron en una pollería de avenida Bandera de los Andes al 10.500.

Los maleantes amenazaron con armas de fuego a los clientes que se encontraban dentro del local Todo Pollo y, de esa manera, accedieron a la caja registradora, sustrayendo 400.000 mil pesos en efectivo de la recaudación.

Una vez con el dinero en su poder, los delincuentes se dieron a la fuga a pie hacia calle Pedraza, donde se subieron a una motocicleta de baja cilindrada y escaparon a toda velocidad en dirección al norte.

Unos 10 minutos más tarde, dos sujetos con las mismas características atacaron al mismo tiempo otros dos negocios de la zona: la pañalera Pasitos y la tienda Clara Home & Deco, localizados sobre avenida Bandera de los Andes 9.200.

El sujeto que ingresó al comercio de venta de pañales no pudo concretar el robo y se retiró con las manos vacías. En tanto, su cómplice sólo pudo robarle el celular a la propietaria del local colindante. Tras eso, se dieron nuevamente a la fuga en moto.

Los videos que complicaron a los ladrones y potenciaron un reclamo

En esos últimos dos hechos, los autores de los asaltos quedaron filmados por las cámaras de seguridad de ambos negocios. Pero eso no fue todo, ya que las víctimas publicaron los videos en las redes sociales y una de ella hizo un fuerte reclamo por los numerosos hechos de inseguridad que vienen azotando a ese sector de Guaymallén.

"Quiero exigirle al gobernador, a Marcos Calvente, a la ministra, al comisario, respuestas, queremos soluciones, Rodeo de la Cruz es una zona totalmente liberada", sostuvo la denunciante en el video que registró más de 60 mil visualizaciones en Instagram.

Incluso, durante la noche de este jueves los comerciantes y vecinos rodeocrucenses se reunieron para exigirle a las autoridades que se tomen medidas para mejorar reforzar la seguridad en la zona y que haya mayor presencia policial.

Justamente, horas después de ese reclamo, los detectives de la UID Guaymallén consiguieron capturar a uno de los sospechosos de los asaltos, quien en las próximas horas será imputado y pasará a la cárcel.