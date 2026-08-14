Abuso sexual en un jardín de infantes: Luis Juez se reunió con la fiscal y pidió avanzar con la investigación

El senador nacional Luis Juez , quien representa como abogado a una de las familias querellantes por los supuestos abusos sexuales denunciados en un jardín del Centro Parroquial de Villa Carlos Paz , se reunió este viernes con la fiscal del Tercer Turno, Jorgelina Gómez, para conocer el estado de la investigación.

Tras el encuentro, Juez destacó la prudencia con la que avanza la causa y remarcó la necesidad de reunir pruebas antes de sacar conclusiones.

Según explicó el querellante, la investigación reúne actualmente 11 denuncias, aunque algunas fueron desistidas por los propios denunciantes. Juez señaló que se trata de una causa especialmente compleja por la edad de los niños involucrados y por la necesidad de abordar los testimonios mediante cámaras Gesell y otras pericias.

En ese sentido, sostuvo que las entrevistas a los menores deben complementarse con evaluaciones psicológicas y el resto de las medidas que disponga la Fiscalía. “Cualquier error, cualquier torpeza que se cometa, hace que una causa importante pueda terminar en la nada”, advirtió.

Y consideró que la fiscal está actuando “de manera prudente” y “responsable”, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados.

Críticas por la misa en la Catedral

Luis Juez también cuestionó que el principal sospechoso de la investigación, el exsacerdote de la parroquia de la escuela, haya sido visto colaborando en una misa en la Catedral de Córdoba. “Como ciudadano y como cristiano, ya no como querellante, me parece que es un despropósito, una locura, una afrenta como si fuera un certificado de impunidad”, afirmó.

Para el senador, que una persona bajo investigación judicial aparezca oficiando una misa transmite un mensaje negativo y puede generar un daño institucional para la Iglesia Católica.

Una muerte en el torreón

Durante la reunión con la fiscal también se abordó el hallazgo de una persona fallecida dentro de la institución que está bajo investigación esta semana. Se trata de un trabajador de maestranza que en principio se investiga si su muerte se trató de una autodeterminación.

Juez confirmó que la fiscal Gómez lleva adelante una investigación sobre ese episodio y que no se descarta ninguna hipótesis, incluida una eventual vinculación con la causa por los supuestos abusos.

El abogado indicó que se trata de un hecho complejo debido a que la persona fue encontrada ahorcada en un sector de la institución donde presuntamente habrían ocurrido algunos de los hechos denunciados.

Por último, sobre las denuncias que se investigan por presunto abuso sexual en el jardincito del centro parroquial de Villa Carlos Paz, Juez consideró que, si se comprueban, deberá actuarse “con la severidad que corresponde”.

Además, informó que la fiscalía dispuso distintas medidas y se esperan las pericias psicológicas y psiquiátricas previstas para el principal sospechoso. Por eso, insistió en que la investigación debe avanzar con pruebas y sin especulaciones, y pidió que la investigación pueda esclarecerse lo antes posible para llevar tranquilidad a las familias involucradas.