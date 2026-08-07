El empresario Marcelo Porcel irá al juicio oral por abuso sexual contra alumnos del colegio Palermo Chico

El empresario Marcelo Porcel deberá enfrentar un juicio oral por una serie de acusaciones de abuso sexual y corrupción de menores vinculadas con alumnos del colegio Palermo Chico . La decisión fue tomada por el juez Carlos Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 de la Ciudad de Buenos Aires, quien rechazó los planteos de la defensa y resolvió elevar la causa a juicio.

La medida avaló el pedido formulado por el fiscal Pablo Turano y dejó la investigación en condiciones de avanzar hacia la instancia de debate oral. Ahora deberá sortearse el Tribunal Oral en lo Criminal que tendrá a su cargo el proceso.

Según la resolución judicial, Porcel está acusado de al menos 10 hechos de abuso sexual gravemente ultrajante , agravados por tratarse de niños de 13 años y por su condición de guardador. También se le atribuyen al menos 10 hechos de corrupción de niños de esa edad y un episodio relacionado con la producción de material sexual con menores.

Los hechos fueron considerados reiterados y en concurso, por lo que las distintas figuras legales podrían acumular sus respectivas penas. En ese marco, la querella, encabezada por el abogado Pablo Hawlena Gianotti, anticipó que solicitará una condena de 15 años de prisión.

Durante la etapa previa a la elevación a juicio, la defensa de Porcel intentó frenar el avance de la causa mediante distintos planteos. Entre ellos, pidió que se declararan nulas las declaraciones realizadas por los menores durante las entrevistas en Cámara Gesell.

También cuestionó los pedidos de elevación a juicio realizados tanto por la fiscalía como por la querella y sostuvo que, a su criterio, los hechos investigados no configuraban delitos.

A su vez, solicitó nuevas medidas de prueba, entre ellas testimonios de personal doméstico, vigiladores, antiguos empleadores y peritos. El juez Bruniard consideró que esas diligencias no resultaban imprescindibles y entendió que la etapa de investigación ya estaba concluida.

Porcel también había solicitado ser sometido a un juicio por jurados, pero ese planteo fue rechazado debido a que ese sistema todavía no está implementado en este fuero para este tipo de delitos.

La resolución que dispone la elevación de la causa a juicio es inapelable. El próximo paso será, entonces, el sorteo del Tribunal Oral en lo Criminal que deberá llevar adelante el debate.

Medidas de restricción

Mientras avanza el proceso judicial, el empresario permanece bajo distintas medidas de restricción. Lleva una tobillera electrónica para controlar sus movimientos, tiene prohibido acercarse a las presuntas víctimas y a sus familias y cuenta con restricciones para salir del país o ausentarse durante períodos prolongados de su domicilio.

Los menores denunciantes, en tanto, cuentan con botones antipánico proporcionados por la Policía de la Ciudad.

La causa también tuvo episodios vinculados con el cumplimiento de estas medidas. En una oportunidad, Porcel fue captado en la Basílica de Luján sin la tobillera electrónica que había sido ordenada por la Justicia.

Cabe recordar que la investigación comenzó a tomar forma a partir de denuncias formalizadas en 2024, aunque los hechos que se investigan habrían ocurrido entre 2022 y 2023. Según la causa, familiares de alumnos conocieron los relatos de los menores y comenzaron a limitar la participación de sus hijos en encuentros organizados por Porcel. Posteriormente, los denunciantes declararon mediante el sistema de Cámara Gesell.

Los lugares mencionados durante la investigación incluyen el domicilio familiar del empresario en Palermo, un departamento de su madre ubicado en la Torre Le Parc de Puerto Madero y sus oficinas.

La causa quedó bajo investigación del fiscal Pablo Turano y, con la elevación dispuesta por el juez Bruniard, pasará ahora a la etapa de juicio oral.