"Porcel intentó callar a los chicos", el fuerte relato de Angie Balbiani que hundió al empresario acusado de abusar alumnos del colegio Palermo Chico

Mientras la causa que investiga a Marcelo Porcel , el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico, avanza, la periodista Angie Balbiani dio nuevos detalles sobre el modus operandi del empresario y cuestionó el rol del colegio y al entorno del acusado.

Cabe destacar que Balbiani es mamá de uno de los alumnos de la institución . “Mi hijo no está dentro de la causa por mera casualidad, porque no le tocó ser amigo de su hijo”, explicó.

La investigación, la cual está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, cuyo titular es el juez Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo del fiscal Pablo Turano, se inició tras la denuncia de seis familias. La semana pasada, se sumaron tres nuevos testimonios de menores y ya son 10 los denunciantes.

Todos ellos relataron las mismas aberrantes situaciones . De acuerdo a las denuncias, los chicos se referían a Porcel como “El Capitán” y “Agente P”. Durante los encuentros les ofrecía bebidas alcohólicas e incentivaba el consumo a través de juegos . A su vez, l es ofrecía dinero por retos como tomar tragos, bajarse los pantalones o correr desnudos.

“Él solía llevarlos y buscarlos por los partidos de fútbol. Les daba de tomar alcohol y, de esa manera, rompía un código que los hijos tenían con los padres , ya que por ser menor de edad no pueden tomar alcohol, entonces los chicos ya sentían su primera vergüenza de contar”, indicó Balbiani, en diálogo con TN.

Porcel fue denunciado por abusar de los compañeros de su hijo.

“Luego venían las transferencias a las billeteras virtuales, les pedía silencio, les hacía regalos mediante transferencias para silenciarlos”, agregó. Y sentenció: “El expediente es contundente. Hay imágenes de los chicos, transferencias, conversaciones y hasta registros de cámaras de seguridad”.

El calvario de las familias y el rol del colegio

“Se me retuerce el estómago al leer los testimonios”, expresó la periodista, quien a su vez mencionó que su hijo le pregunta si no tiene miedo de que Porcel la mate. “A mí no me importa si me matan, con tal de que no toque a ningún chico más”, señaló.

abuso empresario Palermo colegio privado Las presuntas víctimas eran alumnos del colegio Palermo Chico. Google Maps

Por otro lado, apuntó contra el colegio Palermo Chico. “¿Por qué el colegio tardó tanto tiempo en tomar cartas en el asunto? Pasó un año y medio, y la Justicia fue la que avanzó, pero desde la institución tendrían que haber hecho algo para frenarlo”, lamentó.

Asimismo, cuestionó al entorno del acusado: “No puedo entender que su mujer no sepa de todo lo que pasaba. Si a mi marido le pasa una causa de esta categoría, yo me separo”.

Cómo sigue la causa contra Marcelo Porcel

El juez Bruniard suspendió la feria judicial de enero para seguir investigando al empresario, quien fue imputado por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores, tras un pedido del fiscal Pablo Turano.

El abogado de las víctimas, Pablo Gianotti, detalló que están juntando la máxima cantidad de pruebas para pedir la indagatoria y que pueden haber más denunciantes. “Como mínimo tenemos cuatro menores más que quieren declarar”, sostuvo.

Por último, Balbiani pidió justicia para que ningún menor tenga que pasar por la misma situación. “Fue un año y medio de silencio, de miedo y de secretos, donde Porcel intentó callar a los chicos, pero como no pudo, ahora quiere callar a los medios. Nos puso 13 medidas cautelares para evitar que hablemos. Lo único que queremos es justicia y que ningún chico más pase por esto”, concluyó.