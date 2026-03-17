Asesinaron de una puñalada a un adolescente de 17 años y su familia busca dar con los responsables

Un adolescente de 17 años fue asesinado en la mañana de este domingo en las calles de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. La víctima fue identificada como Ángel Adrián Dávila , un joven de la zona con ambiciones en el deporte y en la música Según los posteos de sus familiares, prometió "comprar la casa a mamá".

Según la reconstrucción inicial de los hechos, sobre las 7, el joven fue abordado por un grupo de tres sujetos. En medio de una pelea, uno de los atacantes le asestó una certera puñalada que resultó mortal. A pesar de que fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano, los profesionales de la salud confirmaron que Ángel ingresó al hospital ya sin signos vitales.

La investigación llevó a la detención de un sujeto, quien fue imputado como coautor del homicidio . Sin embargo, el sospechoso se habría negado a prestar declaración ante la Justicia, dificultando la identificación del resto de los involucrados.

Bajo el emblema "Justicia por Ángel", la familia de Dávila inició una campaña activa en redes sociales para visibilizar el crimen. Sus allegados manifestaron que el dolor destruyó por completo al núcleo familiar y piden ayuda a los residentes de la zona para obtener información con la intención de que todos los responsables paguen por el asesinato.

Esto último debido a que el ataque ocurrió en una zona transitada —Avenida Luro y Juan Cruz Varela— y en un horario donde suele haber movimiento. "Tu información puede ser clave para que se haga Justicia", publicó su hermano.

Quíen era el adolescente asesinado

El menor de edad era un joven querido en la comunidad, prueba de esto fueron algunos posteos de personas del barrio donde fue descrito como "un gran chico. Siempre con una sonrisa y dándole consejos a sus amigos, y ayudándolos cuando necesitaban".

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Pero quienes más se pronunciaron por la muerte del Dávila fueron, lógicamente, sus familiares. Principalemente su hermano mayor.

Este mismo compartió detalles de la vida del fallecido, como su faceta musical, donde, bajo el nombre de "MOCO 2.2", publicaba canciones. "Te amo para siempre. Mi peleador, mi cantante. Te voy a extrañar toda la vida", escribió.

Además de la música, el joven también practicaba artes marciales. A partir de estas, el fallecido le comentó a su hermano que se iba a volver profesional para ayudar a la familia: "Le voy a meter onda a la vida (...). Le quiero comprar la casa a mamá", dictó un mensaje del menor.

"Todo lo que él quería era sacar nuestra familia adelante", agregó su hermano.