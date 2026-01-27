Se conocieron nuevas pruebas que complican a Marcelo Porcel: cámaras ocultas y tenencia de contenido sexual de menores

Pablo Gianotti, abogado de las víctimas, rompió el silencio y sostuvo que Porcel debería estar preso desde un primer momento.

Porcel fue denunciado por abusar de los compañeros de su hijo.

La situación de Marcelo Porcel, el empresario que fue denunciado por abusar de alumnos del colegio Palermo Chico, es cada vez más complicada. Este martes por la mañana, el abogado de las víctimas rompió el silencio y dio a conocer nuevas pruebas que hunden al imputado.

Cuáles son las pruebas que complican a Porcel En primer lugar, el abogado Pablo Gianotti detalló que están juntando la máxima cantidad de pruebas para pedir la indagatoria. Cabe destacar que, en estos momentos, son 10 los denunciantes. Sin embargo, el letrado adelantó que pueden haber más.

“Como mínimo tenemos cuatro menores más que quieren declarar”, sostuvo Gianotti. “No sabemos por qué el juzgado no avanzó con las declaraciones ni con la detención de Porcel”, lamentó, en diálogo con TN.

Por otro lado, reveló que Porcel tomaba fotos de los menores con cámaras ocultas. “Tenemos pruebas de la existencia de grabaciones realizadas en el interior del baño que ocupaban los chicos cuando iban al domicilio de Porcel”, indicó.

abuso empresario Palermo colegio privado Las presuntas víctimas eran alumnos del colegio Palermo Chico. Google Maps Y agregó: “Tenemos identificadas dos imágenes que corresponden a uno de los menores, totalmente desnudo, tomando duchas, mediante una cámara oculta. Esas imágenes estaban en el celular de Porcel que fue secuestrado”.