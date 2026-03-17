Asesinaron a una jubilada de un balazo en la espalda durante un tiroteo frente a su casa

Blanca Elba Fuensalida (73) fue asesinada tras quedar atrapada en una balacera dentro de Villa Diamante, Lanús. El tirador huyó y es intensamente buscado.

Un violento episodio terminó con la vida de una mujer de 73 años el pasado domingo a la medianoche en la localidad de Villa Diamante, Lanús. Blanca Elba Fuensalida se encontraba en su casa, cuando fue alcanzada por un proyectil en la espalda. A pesar de haber sido trasladada de urgencia, falleció a los pocos minutos de ingresar al hospital.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el conflicto se originó cuando un grupo de jóvenes que circulaba en varias motocicletas fue increpado por vecinos de la zona debido a los ruidos que generaban a altas horas de la noche.

La discusión escaló rápidamente y uno de los motociclistas extrajo un arma y comenzó a disparar, acción que habría sido repelida con más disparos desde el otro grupo.

Fue en medio de este intercambio de fuego que la jubilada, quien era ajena al altercado, recibió un impacto de bala en la espalda. Dicha herida significó la muerte de Fuensalida a pesar de haber sido trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, recinto donde terminó falleciendo.

La busqueda del sospechoso del asesinato de la jubilada La causa penal fue caratulada preventivamente como homicidio y quedó a cargo del fiscal Martín Darío Rodríguez. Hasta el momento, las autoridades han descartado que el hecho estuviera vinculado a un intento de robo, inclinándose por la hipótesis de una pelea barrial con desenlace fatal.