Un reconocido youtuber argentino repudió a Marcos Galperin por un polémico motivo: "Riéndose de una jubilada"

Durante la tarde del domingo, la red social X (ex Twitter) vivió uno de los episodios más escandalosos. Se trata del cruce entre Marcos Galperin y Martín Pérez Disalvo , popularmente conocido como Coscu . El famoso youtuber de 34 años mostró todo su enojo contra el empresario por una insólita reacción hacia un video que recorrió la web el fin de semana. El motivo : una jubilada que se quejaba porque no le alcanzaba para vivir.

El recorte mostraba una nota en la calle de TN hacia una mujer de la tercera edad, la cual expresaba que como jubilada "no podía vivir" . Además de la queja principal, la mujer expresaba su angustia por los remedios que debía pagar y que no le gustaba pedirle dinero a sus hijos para hacerlo. Ante la consulta de la periodista sobre su antiguo trabajo , la mujer expresó no haber trabajado.

Ante el video que actualmente cuenta con más de 2 mil comentarios y más de ocho mil visualizaciones, el exdirector ejecutivo de Mercado Libre reaccionó con un emoji de "carita sonriente" , acción que le otorgó numerosos comentarios, entre ellos el de Coscu.

Con gran indignación, el hombre respondió a dicha reacción: "Pero, como siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada. Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía a una familia siendo ama de casa".

coscu 1 Coscu y la respuesta que tomó visibilidad. X / @martinpdisalvo

Acto seguido, el streamer continuó su queja: "Cuando les preguntes si la plata les da felicidad, acuérdense de este ejemplo: La persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios".

coscu 2 Coscu en redes. X / @martinpdisalvo

Luego de los fuertes comentarios otorgados, numerosas personas se expresaron al respecto: "Riéndose de las mentiras del kirchnerismo que operan todo el tiempo contra el gobierno", "Si tanto te indigna, pagale vos a la jubilada", "Galperin está en el top 10 de personas más soretes de este país", "¿Vos estás hablando de ejemplos?".

"Oprimida"

nancy pazos contra galperin Las críticas se extendieron por la red social. X / @nancypazosok

Otra de las voces que se destacaron en el repudio fue la de Nancy Pazos, La periodista ocupó su perfil para hacer notar su enojo ante la reacción del empresario: "Se nota que a vos te crió una niñera. Ser una mujer tradicional del patriarcado no te convierte en kuka. Te delata como oprimida. Ni siquiera se da cuenta de todo lo que trabajó para criar a sus hijos. Pobre mina".

Para cerrar su mensaje, Pazos escribió: "Y vos empezá a ocuparte de tu país (adjuntando una bandera de Uruguay". Por otro lado, Pablo Duggan también se expresó ante lo sucedido: "Che Galperin, te robaron por dentro y te dejaron la guita..."