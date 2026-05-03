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Las mejores fotos de la impresionante fiesta de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari tras el casamiento

La modelo finalmente se casó con su pareja tras años de noviazgo y se conocieron fotos de la espectacular fiesta que realizaron.

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Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron.&nbsp;

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron. 

Foto: RS Fotos.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari contrajeron matrimonio el 2 de mayo en el Palacio Sans Souci, ubicado en Buenos Aires. Luego de la celebración, pasaron una noche a pura fiesta y se conocieron las impresionantes imágenes.

El feliz matrimonio ya había pasado por el Civil el 28 de febrero y finalmente se llevó a cabo la ceremonia religiosa en el gran Sans Souci. Cande y Maccari se conocieron gracias a una amiga y desde ese momento se enamoraron.

El romance se oficializó en el año 2018 y lo hizo la hija de Oscar Ruggeri con una foto junto a su novio y la frase: "Papá Noel me trajo lo que quería". Los años pasaron y formaron una hermosa familia con la llegada de la pequeña Vita.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari celebraron a lo grande tras su casamiento

Cande Ruggeri - Portada
El matrimonio se encuentra muy feliz.

El matrimonio se encuentra muy feliz.

El matrimonio vivió el sábado una noche espectacular con amigos y familiares para sellar finalmente su eterno amor. El Palacio Sans Soci fue sin dudas el lugar ideal para que el matrimonio y sus allegados disfruten del evento.

Casamiento Cande Ruggeri
Cande Ruggeri junto a su papá en la fiesta post casamiento.

Cande Ruggeri junto a su papá en la fiesta post casamiento.

Fernando Burlando, Barby Franco, Sofía "Jujuy" Jiménez, Stephanie Demner, el extenista Guido Pella, Nati Jota fueron algunos de los invitados famosos que asistieron al casamiento.

Fotos y video de la fiesta del casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari

Cande Ruggeri casamiento
Cande Ruggeri bailando junto a su marido en la fiesta.

Cande Ruggeri bailando junto a su marido en la fiesta.

Casamiento de Cande Ruggeri

Cande Ruggeri casamiento (2)
De izquierda a derecha: Ricardo Gareca, Chato Prada, Fernando Burlando, Miguel Galíndez y Oscar Ruggeri.

De izquierda a derecha: Ricardo Gareca, Chato Prada, Fernando Burlando, Miguel Galíndez y Oscar Ruggeri.

Cande Ruggeri casamiento (3)
A puro baile en la fiesta.

A puro baile en la fiesta.

Cande Ruggeri casamiento (4)
La fiesta tras el casamiento de Cande Ruggeri.

La fiesta tras el casamiento de Cande Ruggeri.

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