Las mejores fotos de la impresionante fiesta de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari tras el casamiento
La modelo finalmente se casó con su pareja tras años de noviazgo y se conocieron fotos de la espectacular fiesta que realizaron.
Cande Ruggeri y Nicolás Maccari contrajeron matrimonio el 2 de mayo en el Palacio Sans Souci, ubicado en Buenos Aires. Luego de la celebración, pasaron una noche a pura fiesta y se conocieron las impresionantes imágenes.
El feliz matrimonio ya había pasado por el Civil el 28 de febrero y finalmente se llevó a cabo la ceremonia religiosa en el gran Sans Souci. Cande y Maccari se conocieron gracias a una amiga y desde ese momento se enamoraron.
El romance se oficializó en el año 2018 y lo hizo la hija de Oscar Ruggeri con una foto junto a su novio y la frase: "Papá Noel me trajo lo que quería". Los años pasaron y formaron una hermosa familia con la llegada de la pequeña Vita.
Cande Ruggeri y Nicolás Maccari celebraron a lo grande tras su casamiento
El matrimonio vivió el sábado una noche espectacular con amigos y familiares para sellar finalmente su eterno amor. El Palacio Sans Soci fue sin dudas el lugar ideal para que el matrimonio y sus allegados disfruten del evento.
Fernando Burlando, Barby Franco, Sofía "Jujuy" Jiménez, Stephanie Demner, el extenista Guido Pella, Nati Jota fueron algunos de los invitados famosos que asistieron al casamiento.