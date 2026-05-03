Las mejores fotos de la impresionante fiesta de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari tras el casamiento

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari contrajeron matrimonio el 2 de mayo en el Palacio Sans Souci, ubicado en Buenos Aires. Luego de la celebración, pasaron una noche a pura fiesta y se conocieron las impresionantes imágenes.

El feliz matrimonio ya había pasado por el Civil el 28 de febrero y finalmente se llevó a cabo la ceremonia religiosa en el gran Sans Souci. Cande y Maccari se conocieron gracias a una amiga y desde ese momento se enamoraron.

El romance se oficializó en el año 2018 y lo hizo la hija de Oscar Ruggeri con una foto junto a su novio y la frase: "Papá Noel me trajo lo que quería". Los años pasaron y formaron una hermosa familia con la llegada de la pequeña Vita.

El matrimonio se encuentra muy feliz.

El matrimonio vivió el sábado una noche espectacular con amigos y familiares para sellar finalmente su eterno amor. El Palacio Sans Soci fue sin dudas el lugar ideal para que el matrimonio y sus allegados disfruten del evento.

Casamiento Cande Ruggeri Cande Ruggeri junto a su papá en la fiesta post casamiento. Foto: RS Fotos.

Fernando Burlando, Barby Franco, Sofía "Jujuy" Jiménez, Stephanie Demner, el extenista Guido Pella, Nati Jota fueron algunos de los invitados famosos que asistieron al casamiento.

Fotos y video de la fiesta del casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari

Cande Ruggeri casamiento Cande Ruggeri bailando junto a su marido en la fiesta. Foto: RS Fotos.

Casamiento de Cande Ruggeri

Cande Ruggeri casamiento (2) De izquierda a derecha: Ricardo Gareca, Chato Prada, Fernando Burlando, Miguel Galíndez y Oscar Ruggeri. Foto: RS Fotos.

Cande Ruggeri casamiento (3) A puro baile en la fiesta. Foto: RS Fotos.