Lo bueno y lo malo del clásico mendocino: fiesta en las tribunas, goleada azul y un Lobo golpeado

El clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima dejó de todo. Fue una tarde intensa, con tribunas repletas, un gran marco de público, mucho folklore, goles, polémicas y un resultado que terminó marcando una diferencia clara dentro de la cancha.

Como todo clásico grande, hubo aspectos muy positivos y otros que dejaron preocupación. Mendoza vivió una jornada histórica, pero también quedaron varias lecturas para los dos lados.

El Estadio Bautista Gargantini mostró una imagen espectacular. El recibimiento de los hinchas de Independiente fue imponente, con banderas, humo, papelitos y una tribuna que jugó su propio partido desde el primer minuto. La fiesta fue total y el público respondió como merecía una cita de esta magnitud.

El folklore sin desbordes graves

Hubo cargadas, canciones y hasta apareció el famoso “fantasma del descenso” en la tribuna azul, pero todo se mantuvo dentro de los límites del folklore futbolero. El mensaje institucional de vivir el clásico en paz se sostuvo y no hubo incidentes.

La reacción futbolística de Independiente

El gol de Blas Armoa a los 45 segundos parecía cambiar el guion, pero la Lepra mostró personalidad. No se desesperó, recuperó terreno y terminó dominando el partido. El equipo de Alfredo Berti volvió a demostrar que tiene carácter, variantes y una idea clara.

Figuras que estuvieron a la altura

Leonard Costa jugó un partidazo, Sheyko Studer fue clave en el empate, Sartori volvió a aparecer y Alex Arce cerró la historia. Independiente tuvo respuestas individuales y colectivas en una tarde donde había mucho en juego.

independiente gimnasia clasico galeria (2) Fiesta de los leprosos en el Parque. Alf Ponce Mercado / MDZ

Lo malo

La expulsión absurda de Saavedra

En Gimnasia, la roja de Saavedra terminó siendo uno de los momentos más insólitos de la tarde. Tirarle del pelo a Matías Fernández delante del árbitro Yael Falcón Pérez fue una acción innecesaria, infantil y que dejó al equipo aún más complicado cuando todavía intentaba seguir en partido.

El retroceso futbolístico del Lobo

Después del arranque ideal, Gimnasia no pudo sostener el partido. Se fue desordenando, perdió el mediocampo y terminó siendo superado en todas las líneas. El equipo de Darío Franco sintió el golpe y nunca encontró respuestas reales para volver a competir.

Un resultado que golpea fuerte

Perder un clásico siempre duele, pero hacerlo de esta manera deja secuelas. Gimnasia no solo cayó, sino que fue claramente superado por su rival directo y eso seguramente tendrá impacto anímico en lo que viene.

El clásico dejó una certeza: Mendoza tiene un espectáculo de Primera.

Ahora el desafío será sostenerlo.

Porque cuando el fútbol, la pasión y la ciudad responden así, el clásico deja de ser solo un partido y pasa a ser un evento que representa a toda la provincia.