Marcos Senesi fue presentado en el Tottenham y le dio la bienvenida un campeón del mundo con Argentina

Mientras aguarda por un posible llamado de Scaloni para el Mundial 2026, Marcos Senesi fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Tottenham.

Tras una destacadísima temporada con el Bornemouth, Marcos Senesi decidió cambiar de aires y se convirtió en nuevo jugador del Tottenham Hotspur. Y mientras se mantiene alerta aún por un poco probable pero posible llamado de último momento de Lionel Scaloni para ir al Mundial 2026, el cuadro londinense hizo oficial este miércoles su fichaje.

El elenco liliwhite anunció la llegada del defensor central argentino y mostró sus primeras fotos con la camiseta número 5, la cual utilizará a partir de ahora. Y para hacer la bienvenida redonda, le dieron la palabra a Osvaldo Ardiles, ídolo del club que jugó en tres etapas distintas entre 1978 y 1988 y ganó 4 titulos (2 FA Cup, 1 Community Shield y 1 Europa League).

Con la participación de Osvaldo Ardiles, Tottenham presentó a Senesi Con la participación de Osvaldo Ardiles, Tottenham presentó a Senesi @SpursOfficial "¿Argentinos en Inglaterra? Eso era nuevo. Legué a los Spurs en 1978. Fue difícil, pero mientras más tiempo pasé, más me daba cuenta de lo que teníamos en común. Londres fue mi casa y Tottenham mi familia", comenzó a recordar en un emotivo video el campeón del mundo con la Selección argentina en 1978.

"Aún hoy, todavía amo ver a un argentino en Inglaterra. Me llena de orgullo, pero cuando representan a los Spurs, eso es mucho mejor", remarcó. Y le habló directamente a su compatriota: "Marcos, bienvenido, muy bienvenido. Defendé la camiseta, dalo todo, y nosotros siempre vamos a estar con vos. Esto es tuyo ahora también", concluyó Ardiles.

Las primeras palabras de Senesi como jugador del Tottenham Las primeras palabras de Senesi como jugador del Tottenham @SpursOfficial A su vez, el Sensei también pronunció sus primeras palabras como jugador del club: "Soy un defensor central que le gusta jugar con la pelota, tenerla y ayudar al equipo construyendo juego desde abajo para ser lo más ofensivos que podamos y meter la mayor presión posible. Me gusta romper líneas", se presentó.