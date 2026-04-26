Una fiesta azul en el Gargantini: el impresionante recibimiento de Independiente en el clásico mendocino

Mucho antes del pitazo inicial, el clásico mendocino ya tenía un ganador en las tribunas. El recibimiento de los hinchas de Independiente Rivadavia fue impactante y transformó al Estadio Bautista Gargantini en una verdadera caldera azul, demostrando la pasión que despierta el Independiente Rivadavia en cada jornada.

La previa del duelo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza se vivió con una intensidad especial. Desde temprano, las inmediaciones del estadio comenzaron a llenarse de camisetas, banderas, bombos y familias completas que no quisieron perderse una jornada histórica para el fútbol mendocino.

El regreso del superclásico en Primera División merecía una escena inolvidable, y la gente de la Lepra estuvo a la altura. Las tribunas se poblaron rápidamente y el Gargantini mostró su mejor versión: tirantes, papelitos, humo azul, bengalas y una popular que no dejó de cantar ni un solo segundo.

Cuando el equipo salió al campo de juego, el estadio explotó. El rugido bajó desde cada rincón y el recibimiento fue conmovedor. Celulares encendidos, aplausos, abrazos y una energía que empujó al plantel desde el primer instante.

No fue solo una cuestión estética. Fue una demostración de pertenencia, de identidad y de un momento que el hincha esperaba desde hace muchísimo tiempo.

Independiente llegaba líder, en un gran presente futbolístico y con la ilusión intacta de sostener su gran campaña. Pero además llegaba con el respaldo de una hinchada que entendió que este partido era mucho más que tres puntos.

También hubo espacio para el folklore. El famoso “fantasma del descenso” apareció en una de las tribunas como cargada para el rival y le puso todavía más picante a una previa caliente.

Pero por encima de todo, predominó la fiesta. La sensación de estar viviendo una tarde distinta, de esas que quedan guardadas en la memoria.

Porque los clásicos se juegan en la cancha.

Pero también se ganan desde la tribuna.

Y en esa batalla, la Lepra arrancó mucho antes.