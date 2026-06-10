Nico Paz se mostró molesto con la prensa luego del amistoso contra Islandia: "Vi muchas mentiras"

Nicolás Paz fue titular en la Selección argentina y tuvo un buen rendimiento. Tras el encuentro, habló de los rumores sobre su lesión.

El triunfo 3-0 de la Selección argentina en el amistoso ante Islandia dejó muchísimos aspectos positivos a una semana del debut en el Mundial 2026 contra Argelia (el martes 16). Entre ellos, uno de los más destacados fue la presencia de Nicolás Paz, que fue titular y jugó los primeros 58 minutos del partido.

El joven volante ofensivo hispano-argentino pasó la prueba física luego de generar incertidumbre por el golpe que sufrió en la rodilla sobre el final de la temporada con el Como 1907. No había ido ni al banco en el duelo frente a Honduras y hasta se llegó a hablar en las últimas semanas de que su participación en la Copa del Mundo estaba en duda.

Nicolás Paz se enojó por las "mentiras" sobre su lesión Nicolás Paz se enojó por las "mentiras" sobre su lesión TyC Sports "Por suerte el partido me encontró bien. El equipo jugó muy bien y personalmente estoy mucho mejor, sin la molestia de la rodilla. Los dolores ya han desaparecido del todo", señaló el enganche de 21 años luego del encuentro en diálogo con la prensa en zona mixta, tras lo cual se mostró molesto por todos los rumores que trascendieron respecto de su estado físico.

"Yo estaba tranquilo. Vi muchas mentiras sobre mi lesión, se estaban hablando cosas que no eran. Desde el primer momento sabía que no era nada grave, que tenía que ir día a día y por suerte estoy recuperado", aseguró el oriundo de Tenerife, dejando en clave que nunca corrió riesgo su lugar en la lista.

Por último, habló de lo que fue el cierre de la Serie A, en la que se perdió la última fecha, cuando el Como se aseguró la clasificación a la Champions League "No fue fácil el final de la temporada, pero tenía que ver por mí mismo. Por respeto al club tenía que ir día a día, entrenando hasta donde pudiera. Al final vi que no me daba para jugar ese partido y lo entendieron. Los médicos me dijeron que no tenía que jugar. No era viable", concluyó Nico Paz.