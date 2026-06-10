No Te Va Gustar presentó la canción oficial de la selección uruguaya de cara al Mundial 2026: cuál es

La banda uruguaya No Te Va Gustar presentó una nueva versión de “Cielo de un solo color”, la canción elegida oficialmente para acompañar a la selección uruguaya en el Mundial 2026 .

La canción, que desde hace años acompaña al equipo de fútbol del país vecino, fue relanzada con la participación de destacados referentes de la música uruguaya. La nueva grabación cuenta con la colaboración de Jorge Drexler en voz, Hugo Fattoruso en acordeón y la popular murga Agarrate Catalina en los coros .

La emblemática pieza fue elegida como la favorita de más del 70% de los hinchas para acompañar a la selección uruguaya, tras una consulta masiva realizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a una base de datos de más de 900 mil personas.

Además de ese respaldo, “Cielo de un solo color” fue utilizada para musicalizar el video oficial con el que la AUF presentó la lista de los 26 futbolistas convocados por Marcelo Bielsa para disputar el Mundial.

Tras conocerse el resultado de la encuesta, surgió la propuesta de realizar una nueva grabación de la canción, con el fin de actualizar su sonido y convocar a músicos de distintas generaciones para participar de una reinterpretación de la obra.

Así es la nueva versión de Cielo de un solo color

La nueva versión incorpora arreglos y participaciones que amplían el formato original del tema, una composición que desde hace más de dos décadas mantiene una relación estrecha con la selección uruguaya y con sus seguidores.

“Para No Te Va Gustar es un orgullo enorme que una canción nuestra acompañe a la Selección y a tanta gente desde hace tantos años. Con esta nueva generación de jugadores sentimos que era el momento indicado para renovar su sonido e invitar a artistas que admiramos profundamente para darle una nueva energía. Es un honor que ‘Cielo de un solo color’ siga siendo parte de este camino”, expresó la NTVG.

La presentación de “Cielo de un solo color (Versión 2026)” se enmarca en la preparación de Uruguay para el próximo Mundial y vuelve a situar a la canción como una de las composiciones más asociadas al recorrido reciente del seleccionado.

“Hay algo que sigue vivo; se renueva la ilusión”, reza la canción que cantarán miles de uruguayos para alentar a su selección en este Mundial 2026.