Clásico: la insólita expulsión de Saavedra por tirarle del pelo a Matías Fernández

El clásico mendocino tuvo de todo. Goles, tensión y clima caliente. La expulsión de Saavedra en Gimnasia y Esgrima fue tan inesperada como absurda ante Matías Fernández, terminando en una roja insólita.

Cuando el partido ya estaba cuesta arriba para el Lobo y Independiente Rivadavia dominaba el trámite, el mediocampista mensana protagonizó una acción difícil de explicar: le tiró del pelo a Matías Fernández delante del árbitro Yael Falcón Pérez.

Sin necesidad, sin contexto favorable y con el juez a pocos metros, Saavedra tomó del cabello al volante azul en una acción infantil que no pasó desapercibida. Falcón Pérez no dudó ni un segundo y mostró la tarjeta roja directa.

La escena generó sorpresa incluso entre los propios jugadores de Gimnasia, que entendieron rápidamente que no había demasiado para protestar. Fue una expulsión clara, evitable y que terminó condicionando por completo las chances del equipo de Darío Franco en un momento donde todavía intentaba sostenerse en partido.

En un clásico de alta tensión, donde cada detalle pesa y cada error se paga caro, ese tipo de acciones suelen ser determinantes. Y esta vez lo fue.

Con uno menos, el Lobo quedó todavía más expuesto frente a una Lepra que ya manejaba mejor la pelota y encontraba espacios para lastimar.

La imagen quedó marcada: Saavedra mirando incrédulo la roja después de una acción tan innecesaria como insólita.

Un gesto que en un picado de barrio ya sería difícil de justificar, mucho más en un clásico de Primera División.

En partidos así, la cabeza juega tanto como los pies. Y esta vez, Gimnasia perdió en ambos.