Clásico confirmado: día, hora y cancha para el duelo que divide Mendoza entre Independiente y Gimnasia

El partido más esperado de la provincia ya tiene fecha y cancha confirmadas: se viene un clásico que promete clima caliente.

El fútbol mendocino ya tiene una fecha marcada en rojo. El clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima dejó de ser una incógnita y pasó a convertirse en una certeza que empieza a generar clima en la provincia.La Lepra recibirá al Lobo el domingo 26 de abril a las 15, en el Bautista Gargantini, según la programación anunciada este jueves por la Liga Profesional de Fútbol.

El clásico de Mendoza ya tiene todo definido El esperado cruce entre la Lepra y el Lobo se disputará en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura, en un partido que promete mucho más que tres puntos: orgullo, historia y una ciudad partida en dos.

El encuentro tiene día, horario y escenario definidos, y se jugará en el estadio donde Independiente Rivadavia hace de local, con todo lo que eso implica. La casa leprosa será el epicentro de una jornada que ya se vive con tensión en la previa.

El Lobo se hizo fuerte de local y se llevó el clásico del Parque ante la Lepra. El Lobo se hizo fuerte de local y se llevó el clásico del Parque ante la Lepra. Como suele suceder en este tipo de partidos, el contexto lo transforma todo. No importa la tabla, no importa el momento: el clásico mendocino se juega aparte. Es ese partido que se siente en la semana, que se discute en cada café y que se vive con una intensidad distinta.

Para Independiente Rivadavia será la oportunidad de hacerse fuerte en su casa y darle una alegría a su gente en el partido más esperado. Para Gimnasia, el desafío será arruinar la fiesta en terreno rival y golpear donde más duele.