Quién es Paco el axolotl, la mascota viral que predice resultados del Mundial 2026

Paco, la peculiar mascota viral del Mundial 2026, dio su pronóstico para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y generó dudas en redes sociales.

A días del inicio del Mundial 2026, Paco el axolotl se volvió tema de conversación por anticipar resultados mundialistas. Su primer pronóstico favoreció a México en el partido inaugural ante Sudáfrica, aunque el video también generó dudas entre usuarios de redes sociales.

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 sumó un nuevo personaje viral que rápidamente captó la atención de aficionados. El anfibio fue mostrado dentro de una pecera, frente a dos banderas ubicadas en extremos opuestos, como parte de una dinámica para anticipar el resultado del encuentro inaugural.

En el video difundido, Paco recorrió la pecera durante algunos segundos antes de inclinarse por la bandera de México. Esa elección fue interpretada por los usuarios como un pronóstico favorable para el conjunto nacional en su debut ante Sudáfrica, partido que abrirá oficialmente la Copa del Mundo.

La primera predicción de Paco Paco el axolotl El encuentro entre México y Sudáfrica se jugará este 11 de junio en el renovado Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca. La aparición de Paco generó entusiasmo entre seguidores del futbol que suelen acompañar este tipo de contenidos durante grandes competencias deportivas.

Dudas por la autenticidad del video Aunque el video se viralizó con rapidez, algunos usuarios comenzaron a señalar detalles que, según sus observaciones, generaban dudas sobre la autenticidad del material, sobre todo sobre la ubicación de las banderas dentro de la pecera.