Luciana Geuna fue duramente criticada luego de que en su programa pasaran imágenes grabadas con lentes inteligentes en los pasillos de Casa Rosada. Inmediatamente, Casa Militar abrió una causa por un supuesto espionaje y la periodista quedó en el foco de la tormenta.

El sábado por la noche fue invitada al programa de Mirtha Legrand, quien pronto volverá a la conducción y habló sobre el tema: "Fueron días intensos, pero ya ahora estoy tranquila. De estos episodios te llevás una turbulencia grande , pero también una cosa amorosa y de reconocimiento".

En un momento de la noche, la discusión por la actualidad política fue creciendo y terminó en un durísimo cruce entre Miguel Boggiano y la propia Luciana Geuna: "Hay muchos medios que, si vos no decís quién financia, l a sospecha cae sobre todo el periodismo . La palabra "ensobrados"... Sobres hay aparentemente, es muy difícil de probar, pero es sabido que sucede" .

El fuertísimo cruce entre Luciana Geuna y Miguel Boggiano en la mesa de Juana Viale

"Con la palabra 'es sabido' se dicen barbaridades, me parece que es un término peligroso", expresó Luciana Geuna sobre las declaraciones que realizó el economista y que sorprendió a todos en la mesa de El Trece.

Captura de pantalla 2026-05-03 112832 Luciana Geuna y Miguel Boggiano se sacaron chispas en El Trece. Foto: captura de video / El Trece.

Luego de esto, Boggiano comentó que "nunca sale nada en contra de Kicillof porque pone pauta en todos los santos medios que andan dando vuelta". Allí Geuna lo volvió a interrumpir y le consultó de dónde sacó la información y apuntó de manera picante: "Te pregunto en serio porque por ahí no sabés cómo funciona el trabajo del periodista, vos sos economista y crees que hay cosas que son de una manera y por ahí no sabés cómo funciona".