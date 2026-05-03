Una reconocida modelo se casó con su pareja en un lugar exclusivo y soñado: las fotos

La joven finalmente se subió al altar con su novio y dieron el paso más importante de su hermosa relación ante familiares y amigos.

El mundo del espectáculo y el modelaje quedó asombrado luego de que salieron a la luz las fotos de la increíble boda de una conocida modelo. El casamiento se llevó a cabo el día 2 de mayo y reunió a familiares y amigos.

Se trata nada más y nada menos que de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari. La pareja celebró su boda en el Palacio Sans Souci, ubicado en Buenos Aires y por supuesto que hasta allú llegaron diferentes personalidades.

La modelo se casó con su pareja en el Palacio Sans Souci Cande Ruggeri - casamiento El ingreso al casamiento de la modelo. Foto: RS Fotos.

La joven modelo ingresó al casamiento acompañada de Oscar Ruggeri quien lució un increíble traje que combinaba a la perfección con el bello vestido blanco que eligió su hija para este momento tan especial.

Cande Ruggeri - casamiento (2) El prestigioso Palacio Sans Souci, lugar elegido para la boda. Foto: RS Fotos.