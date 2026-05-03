Una reconocida modelo se casó con su pareja en un lugar exclusivo y soñado: las fotos
La joven finalmente se subió al altar con su novio y dieron el paso más importante de su hermosa relación ante familiares y amigos.
El mundo del espectáculo y el modelaje quedó asombrado luego de que salieron a la luz las fotos de la increíble boda de una conocida modelo. El casamiento se llevó a cabo el día 2 de mayo y reunió a familiares y amigos.
Se trata nada más y nada menos que de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari. La pareja celebró su boda en el Palacio Sans Souci, ubicado en Buenos Aires y por supuesto que hasta allú llegaron diferentes personalidades.
La modelo se casó con su pareja en el Palacio Sans Souci
La joven modelo ingresó al casamiento acompañada de Oscar Ruggeri quien lució un increíble traje que combinaba a la perfección con el bello vestido blanco que eligió su hija para este momento tan especial.
Entre los famosos invitados se encontraba Fernando Burlando, el Chato Prada, Sofía "Jujuy" Giménez, Stephanie Demner, el extenista Guido Pella, entre otras grandes figuras que no se quisieron perder la boda.