Cande Ruggeri deslumbra en su look de novia antes de la boda: mirá las fotos

Cande Ruggeri brilló en una producción de alta costura con un vestido sirena de Jano’s Atelier. No te pierdas las fotos.

A poco de dar el “sí”, Cande Ruggeri protagonizó una producción de alta costura. La modelo posó con un vestido de novia que condensó el espíritu de la elegancia actual, viéndose delicado y estructurado. En cada toma, su silueta resaltó con un aire cinematográfico, entre los encajes y bordados florales que parecían flotar sobre el blanco.

El diseño, firmado por Jano’s Atelier, fue un vestido estilo sirena que acompañó la figura hasta las rodillas antes de abrirse en una cola de encaje que parecía extender el movimiento. Confeccionado en tul bordado con apliques florales en relieve, el conjunto tuvo textura y volumen sin perder su pureza. El corset con escote corazón enmarcó la parte superior del cuerpo, mientras que los bordados transparentes insinuaron la piel en un juego visual sutil y sofisticado.

El velo largo que era de tul liviano, cayó suavemente desde la cabeza hasta más allá del ruedo, sin competir con la imponencia del vestido. Como toque final, llevó un ramo de flores blancas y verdes, una elección clásica pero necesaria para equilibrar la intensidad del diseño.

Para el maquillaje, Cande eligió llevar la mirada como protagonista del beauty look y los labios en tonos neutros. El peinado, por su parte, estuvo suelto, con ondas suaves y raya al medio.