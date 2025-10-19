Plantas de interior: 6 ideas para hacer un jardín vertical en casa
Cómo cultivar en forma vertical y en casa una gran variedad de plantas de interior. El abc para hacer un jardín vertical, explicado paso a paso.
Tener un jardín vertical en el patio de casa significa ahorrar espacio y agregarle una nueva dimensión porque de repente se duplica el espacio disponible para las plantas de interior. Y significan también una exhibición verde única en el hogar.
En interiores, un jardín vertical puede ser un conjunto de plantas de interior o bien, una pared viva. Y existe una variada cantidad de jardines verticales, con modelos que invitan a hacerlo en casa. Créditos: imageBROKER.com
Seis ideas para hacer un jardín vertical en casa
Cómo incorporar elementos verticales a los espacios interiores verdes del hogar, ya sea desde paredes completamente verdes hasta plantas montadas en la pared. Ideas para comenzar:
Un jardín vertical lleno de follaje logra un impacto instantáneo. Créditos: Future.
- Enfocarse en la espesura y hojas de las plantas. Un jardín vertical lleno de follaje genera un rápido impacto positivo en el ambiente. Por ejemplo, los helechos de interior aportan una variedad de texturas y formas. de frondas. Y una forma sencilla de implementar esta idea es usando una jardinera de pared colgante, con bolsillos de plantación que se puedan regar con facilidad.
Esta idea de jardín vertical es con plantas tropicales. Créditos: Gaertner
- Crear la propia pared tropical. ¿Por qué no dedicar toda una pared a las plantas tropicales? Es un tipo de muro verde que requiere mucha humedad para mantener el follaje en su mejor estado. FOTO Este jardín vertical funciona como la pared viva de follaje, pero con una selección especial de plantas tropicales impresionantes. La imagen de ejemplo lo demuestra perfectamente, con hojas grandes de monstera, plantas variegadas como filodendros y variedades llamativas de pothos. Este tipo de muro verde Las plantas agrupadas generan un microclima húmedo, pero también puedes usar un humidificador o rociar con un atomizador regularmente.
Planta de interior montada en madera que se exhibe como una obra de arte en la pared. Créditos: Andriana Syvanych
- Convertir las plantas en arte. Por ejemplo montando plantas sobre tablas de madera o ramas, y exhibirlas como si fueran cuadros. Se puede hacer en especies como orquídeas o los helechos cuerno de alce. Y para regarlas lo mejor es desmontarlas y sumergirlas en agua, dejarlas escurrir y luego volver a colgarlas.
Mostrar así a las suculentas aporta interés en la textura y en lo visual. Créditos: MLeeS
- Suculentas. La idea consiste en una estructura tipo panel llena de suculentas, dispuestas como si fuera una caja de bombones. Por supuesto, se trata de agregarle interés visual. Para lograr este efecto se necesita algo de bricolaje: un marco tipo caja sin vidrio, tierra para suculentas y una malla o rejilla para este tipo de plantas.
Un jardín vertical puede incluir verduras "verticales" que se pueden cultivar en interiores. Créditos: Matthew Taylor
- Crear una pared de plantas comestibles. Un jardín vertical de interior no tiene por qué solo ser decorativo. Se puede crear un muro verde comestible con plantas vegetales adecuadas para interiores. Una forma de hacerlo es mediante macetas con ganchos, en listones de madera para una apariencia más original.
Una planta aérea colgante en sí hace a un jardín vertical. Créditos: Athichai Chaweesook.
- Plantas aéreas colgantes. Usar plantas colgantes es una de las formas más sencillas de tener un jardín vertical de interiores. Una buena opción son las las plantas aéreas trepadoras. Por ejemplo, el musgo español puede colgarse desde el techo o repisas altas, creando un efecto de cascada.