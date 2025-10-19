Plantas de interior: 6 ideas para hacer un jardín vertical en casa

Cómo cultivar en forma vertical y en casa una gran variedad de plantas de interior. El abc para hacer un jardín vertical, explicado paso a paso.

Tener un jardín vertical en el patio de casa significa ahorrar espacio y agregarle una nueva dimensión porque de repente se duplica el espacio disponible para las plantas de interior. Y significan también una exhibición verde única en el hogar.

jardinvertircal imageBROKERcom En interiores, un jardín vertical puede ser un conjunto de plantas de interior o bien, una pared viva. Y existe una variada cantidad de jardines verticales, con modelos que invitan a hacerlo en casa. Créditos: imageBROKER.com

Seis ideas para hacer un jardín vertical en casa Cómo incorporar elementos verticales a los espacios interiores verdes del hogar, ya sea desde paredes completamente verdes hasta plantas montadas en la pared. Ideas para comenzar:

follaje Un jardín vertical lleno de follaje logra un impacto instantáneo. Créditos: Future.