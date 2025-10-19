El paisaje natural de Argentina premiado por la fotografía panorámica

Epson International Pano Awards es el mayor concurso internacional de fotografía panorámica que existe. En sus 15 ediciones desde que arrancó en 2009 ha reconocido y premiado a fotógrafos de todo el planeta. ¿Qué lugar de Argentina es el más elegido y premiado en este concurso? El monte Fitz Roy (Santa Cruz).

En la edición 15 (2024) dos fotos del Fitz Roy quedaron entre las mejores del mundo: "Climbing", del italiano Alessandro Cantarelli, y "Wilderness" (Desierto) del chino Kelvin Yuen, quien fue reelegido en la última edición como mejor fotógrafo del mundo. Por un lado, la fotografía de Cantarelli (ver portada) fue registrada en el Fitz Roy ,justo en la frontera entre Argentina y Chile y logró la segunda posición en la categoría "Espacios abiertos". Mientras que la imagen del mejor fotógrafo del mundo muestra la cumbre del Fitz Roy con nieve sobre un cielo estrellado. Cuando Yuen sacó esa foto hacía 20 grados bajo cero y venía de estar dos noches durmiendo en el lugar, tras diez horas de treeking para llegar hasta allí. Así lo explica el fotógrafo oriundo de Hong Kong:

"En 2023 pasé un mes en la Patagonia esperando poder ver una montaña nevada. Eso ocurrió cuando llegó una tormenta de nieve que barrió las montañas y las rocas", describe el hecho que determinó el momento de producir la mejor foto del Fitz Roy, que incluyera no sólo la montaña sino también el cielo estrellado.

"La temperatura bajó a menos de -20 grados. Era la condición ideal para fotografiar. Mientras buscaba el lugar para sacar la foto caí varias veces en pozos y huecos. Finalmente tardé 10 horas en llegar al lugar y pude fotografiar la Vía Láctea. E hice una foto panorámica (con el nombre de Wilderness) uniendo 44 tomas" del Fitz Roy.

En lo que respecta a fotos y videos, el servicio Getty Images hoy ofrece más de 4600 imágenes del Fitz Roy y la marca iStock, 8230 fotos y videos. superando a otros escenarios de Argentina como el cerro Aconcagua y el obelisco de Buenos Aires, pero por debajo del glaciar Perito Moreno y las cataratas del Iguazú.

Fotogalería: las mejores panorámicas en 360°

La fotografía panorámica es la captura de una imagen que permite su visualización desde cualquier perspectiva, mientras que una fotografía en 360° es una captura de imagen que cubre un campo de visión completo y que permite explorar la misma en todas sus direcciones.

Mirá n 360° fotos panorámicas de Argentina y también del concurso internacional que organiza la firma Epson.