Pinta BAphoto 2025: Una feria excepcional y un homenaje a Anatole Saderman

Con más de 50 galerías participantes y un programa curatorial que combina tradición y experimentación, Pinta BAphoto 2025 reafirma su papel como punto de encuentro entre artistas, coleccionistas, instituciones y público general. Pero este año la cita tiene un eje especial: el homenaje a Anatole Saderman , pionero del retrato fotográfico en la Argentina, cuya obra marcó un antes y un después en la fotografía en los artistas del país.

La Sección Principal de Pinta BAphoto será, una vez más, el corazón de la feria. Allí se reúnen las galerías más destacadas del país (porteñas, de Córdoba, Salta, Rosario, Tucumán Santiago del Estero y San Nicolás) y del exterior, ofreciendo un panorama amplio de la fotografía contemporánea latinoamericana.

Desde los clásicos del siglo XX hasta los nuevos lenguajes digitales, la Sección Principal busca tender puentes entre generaciones y estilos. Este año, el acento está puesto en la imagen como archivo y como relato, con una fuerte presencia de retratos , escenas urbanas y paisajes.

IMG_4336 Eliseo Miciu, "Peruanos y calchaquíes" Gentileza

De estos últimos, sorprenden nuevamente las obras de Eliseo Miciu (concurrente habitual en la feria y nuestro preferido) captadas con una sensibilidad exquisita en blanco y negro.

IMG_4337 Eliseo Miciu, "Al tranco de los cúmulos " Gentileza

El visitante podrá además recorrer más de un centenar de stands en los que conviven nombres consagrados y emergentes, con curadurías que apuestan a la diversidad estética y al diálogo entre tradición e innovación. A diferencia de otras ferias, Pinta BAphoto no se limita al mercado: su espíritu combina lo comercial con lo reflexivo, la experiencia visual con la conversación cultural.

IMG_4333 Eliseo Miciu, "Ria en rama" Gentileza

El homenajeado: Anatole Saderman, el ojo que retrató a una generación, con curaduría de Francisco Medail.

Punto central de esta edición es el homenaje al fotógrafo Anatole Saderman (Moscú, 1904 – Buenos Aires, 1993), figura esencial de la historia visual argentina. Su obra, centrada en el retrato de artistas e intelectuales, representa una suerte de “mapa humano” de la cultura del siglo XX.

IMG_4340 Anatole Saderman, “La Boca” Museo Nacional de Bellas Artes

Saderman llegó a la Argentina en 1932, tras haber pasado por Alemania, Uruguay y Paraguay. Formado en el ambiente intelectual berlinés y con una sensibilidad artística que unía rigor técnico y calidez emocional, instaló su estudio en Buenos Aires, en la calle Callao. Allí retrató a los protagonistas de la vida cultural de su tiempo: Emilio Pettoruti, Xul Solar, Antonio Berni, Raquel Forner, Lino Enea Spilimbergo, Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, Pablo Neruda y muchos otros. Por añadidura fotografió también la naturaleza y escenas cotidianas.

Sus retratos, siempre en blanco y negro, se distinguen por la sobriedad de la luz y la atención al gesto interior. Saderman solía decir que “un retrato sin emoción no es un retrato, sino una fotografía”, y sus imágenes confirman esa premisa. En cada rostro buscaba algo más que una apariencia: la expresión de una vida, la huella de una vocación.

IMG_4334 Anatole Saderman, “Antonio Berni” Gentileza

A mediados del siglo XX, su estudio se convirtió en un verdadero punto de encuentro del arte argentino. Saderman fotografió a pintores, escritores, músicos y científicos con igual devoción, creando una galería de retratos que hoy constituye un testimonio visual irreemplazable.

La colección del Fondo Nacional de las Artes: un patrimonio de 300 rostros

IMG-20251016-WA0118 (1) Eliseo Miciu en su espacio Gentileza

En 1960, el Fondo Nacional de las Artes (presidido por mi padre) reconoció la importancia de esa labor y adquirió para su acervo alrededor de 300 retratos realizados por Saderman.

Aquella incorporación, destinada a preservar la memoria de los creadores argentinos, marcó un hito institucional: por primera vez la fotografía —entonces todavía considerada un arte “menor”— ingresaba en una colección pública con la misma jerarquía que la pintura o la escultura.

IMG_4335 Anatole Saderman, Jorge Luis Borges Gentileza

Los retratos incorporados por el FNA conforman hoy una crónica visual de la cultura argentina. Entre los fotografiados figuran Pettoruti, Xul Solar, Berni, Forner, Spilimbergo, Butler, Quinquela Martín, Borges, Bioy Casares, Victoria Ocampo y Juan José Castro, entre muchos otros.

Son imágenes de estudio, de una precisión técnica impecable, que revelan tanto la mirada del fotógrafo como la intensidad de sus modelos.

Una parte de esos originales son evocados en el homenaje que Pinta BAphoto dedica este año a Saderman, con curaduría de Francisco Medail, quien seleccionó una serie de retratos emblemáticos y material de archivo. La muestra, titulada “Saderman. El retrato como espejo”, busca poner en diálogo el legado del maestro con las preguntas contemporáneas sobre identidad, archivo y memoria visual.

IMG_4339 Anatole Saderman, “Autorretrato” Gentileza

Una feria con historia y futuro

Pinta BAphoto nació en 2005 con la intención de visibilizar la fotografía artística en el circuito latinoamericano. Desde entonces, se ha consolidado como una plataforma que impulsa tanto la circulación comercial de obras como la reflexión sobre el medio.

Su director, Diego Costa Peuser, destaca que “la fotografía argentina tiene una tradición que merece ser celebrada, y Saderman representa el origen de esa sensibilidad moderna que une técnica, pensamiento y emoción”.

Además de la exposición principal y el homenaje, la feria cuenta con actividades paralelas, charlas abiertas, presentaciones de fotolibros y encuentros con artistas. En suma un encuentro de lujo, absolutamente recomendable para todos aquellos que valoran la fotografía como arte. En la Rural de Palermo, con entrada por Av. Sarmiento 2704,

viernes 17 a domingo 19 a partir de las 14 hs

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

