Efemérides del 11 de marzo: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo
Las efemérides del 11 de marzo recuerdan hechos que marcaron la historia, desde los atentados de Madrid hasta nacimientos y otros acontecimientos clave.
Las efemérides de hoy, 11 de marzo, reúnen acontecimientos que marcaron la historia en distintos ámbitos, desde la política y la cultura hasta hechos sociales que dejaron huella en Argentina y el mundo. La fecha recuerda eventos muy significativos, como los atentados del 11M en Madrid, una de las tragedias más graves ocurridas en Europa en el siglo XXI.
El 11 de marzo de 2004, una serie de explosiones coordinadas en trenes de cercanías de Madrid provocó 192 muertos y cerca de 1800 heridos. Los ataques ocurrieron durante la mañana en distintas estaciones y formaciones ferroviarias, entre ellas la estación de Atocha, uno de los principales nodos de transporte de la capital española. Aunque inicialmente se sospechó de ETA, más tarde la organización yihadista Al Qaeda reivindicó los atentados.
Qué pasó un 11 de marzo
- 1842 – Nace Leandro N. Alem, político argentino y fundador de la Unión Cívica Radical.
- 1871 – En medio de la epidemia de fiebre amarilla, se habilita en Buenos Aires el Cementerio de la Chacarita.
- 1921 – Nace Ástor Piazzolla, compositor y bandoneonista argentino que revolucionó el tango.
- 1940 – Nace el cantautor y poeta argentino Alberto Cortez.
- 1973 – El candidato peronista Héctor J. Cámpora gana las elecciones presidenciales en Argentina tras levantarse la proscripción al peronismo.
- 1985 – Mijaíl Gorbachov llega al poder en la Unión Soviética e impulsa reformas que marcarían el final del bloque soviético.
- 1990 – Lituania declara su independencia de la Unión Soviética.
- 1990 – En Chile asume Patricio Aylwin, primer presidente elegido democráticamente tras la dictadura de Augusto Pinochet.
- 2003 – Se constituye en La Haya el Tribunal Penal Internacional.
- 2004 – Se producen los atentados del 11M en Madrid, que dejan 192 muertos y más de 1800 heridos.
- 2011 – Un terremoto de magnitud 9 y posterior tsunami en Japón provoca el desastre nuclear de Fukushima, uno de los peores accidentes nucleares de la historia.
- 2020 – La Organización Mundial de la Salud declara al COVID-19 como pandemia mundial.
- 2021 – Desaparece en la provincia de Buenos Aires Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años visto por última vez cuando se dirigía a una entrevista de trabajo en San Vicente. Su caso generó una fuerte movilización social y continúa siendo investigado por la Justicia.
Quiénes nacieron un 11 de marzo
- 1842 – Leandro N. Alem, dirigente político argentino.
- 1921 – Ástor Piazzolla, compositor y bandoneonista argentino.
- 1931 – Rupert Murdoch, empresario y magnate de medios.
- 1950 – Bobby McFerrin, cantante estadounidense conocido por “Don’t Worry, Be Happy”.
- 1965 – Catherine Fulop, actriz y conductora venezolana radicada en Argentina.