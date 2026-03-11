Efemérides del 11 de marzo: qué pasó un día como hoy en Argentina y el mundo

Las efemérides de hoy, 11 de marzo , reúnen acontecimientos que marcaron la historia en distintos ámbitos, desde la política y la cultura hasta hechos sociales que dejaron huella en Argentina y el mundo. La fecha recuerda eventos muy significativos, como los atentados del 11M en Madrid, una de las tragedias más graves ocurridas en Europa en el siglo XXI.

El 11 de marzo de 2004, una serie de explosiones coordinadas en trenes de cercanías de Madrid provocó 192 muertos y cerca de 1800 heridos. Los ataques ocurrieron durante la mañana en distintas estaciones y formaciones ferroviarias, entre ellas la estación de Atocha, uno de los principales nodos de transporte de la capital española. Aunque inicialmente se sospechó de ETA, más tarde la organización yihadista Al Qaeda reivindicó los atentados.