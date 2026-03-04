Del árbol al globo rosa: la increíble historia del chicle que terminó pegado bajo los pupitres

Mucho antes de que existieran los envoltorios de colores y los globos gigantes, distintas civilizaciones ya masticaban resinas naturales. Los pueblos originarios de Mesoamérica utilizaban el chicle , una savia del árbol de zapote, para limpiar los dientes, calmar la sed y reducir el hambre.

En el norte de Europa, en cambio, se masticaba resina de abedul con fines similares. Estas prácticas no eran recreativas: estaban ligadas a la higiene, la salud y la supervivencia cotidiana.

El salto del uso tradicional al consumo masivo ocurrió en el siglo XIX, en Estados Unidos. Un intento fallido de fabricar caucho con chicle natural terminó convirtiéndose, casi por accidente, en el primer producto comercial para masticar.

Pronto se le agregaron sabores, azúcar y envoltorios llamativos. Así nació la goma de mascar tal como se la conoce hoy: un producto barato, portátil y atractivo, ideal para el consumo impulsivo. A comienzos del siglo XX, el chicle ya era parte de la vida urbana y escolar.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses recibían chicles en sus raciones, lo que ayudó a expandir su consumo por Europa y Asia. Luego, el cine y la publicidad hicieron el resto: masticar chicle se volvió sinónimo de juventud, rebeldía y modernidad.

En las décadas siguientes, las marcas apostaron por sabores, figuritas, premios y competencias de globos inflables. El chicle dejó de ser solo un dulce para transformarse en una experiencia lúdica, especialmente asociada a la infancia.

Una anécdota pegajosa: cuando el chicle se vuelve problema urbano

No todo fue dulzura en la historia del chicle. En ciudades como Londres o París, las autoridades gastan millones cada año en limpiar chicles adheridos a veredas, bancos y paredes. En algunos lugares incluso se crearon campañas para que la gente use papeles especiales y no los arroje al suelo.

Una de las imágenes más curiosas es la llamada “pared del chicle” en Seattle, donde miles de personas pegaron sus chicles masticados como si fuera una galería artística improvisada. Lo que empezó como una broma terminó convirtiéndose en atracción turística… y en pesadilla para los equipos de limpieza.

Del recreo a la oficina: por qué seguimos masticando chicle

Hoy el chicle ya no se asocia solo con los niños. Existen versiones sin azúcar, funcionales y con beneficios para la concentración, el aliento fresco o la reducción del estrés. Estudios recientes indican que masticar puede ayudar a mantenerse alerta, lo que explica su presencia en escritorios, autos y mochilas.

Además, el acto de masticar tiene un componente emocional: calma, distrae y acompaña rutinas diarias. Por eso, pese a los cambios en los hábitos de consumo, el chicle sigue teniendo un lugar firme en el mercado global.