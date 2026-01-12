Ensalada de rúcula y parmesano: receta rápida y liviana de verano ¡y lista en pocos pasos!
Fresca y express, esta es una receta de ensalada ideal para resolver comidas en verano ¡una vez que la prepares, no podrás parar!
Simple, fresca y con carácter, la ensalada de rúcula y parmesano es una receta infalible para el verano argentino. Se arma en minutos, acompaña carnes, pastas o se disfruta sola como plato liviano. Con pocos ingredientes y mucho sabor, esta delicia demuestra que con estos calores menos es más cuando los productos son buenos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 2 porciones)
Rúcula – 120 gramos
Queso parmesano – 60 gramos
Aceite de oliva – 3 cucharadas
Jugo de limón – 1 cucharada
Sal fina – a gusto
Pimienta negra – a gusto
Paso a paso para crear una ensalada de rúcula y parmesano deliciosa
1- Para esta receta de verano, lavá y secá bien la rúcula para que quede fresca y crocante.
2- Cortá el queso parmesano en lascas finas usando un pelapapas.
3- Colocá la rúcula en una ensaladera y condimentá con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.
4- Sumá las lascas de parmesano justo antes de servir para mantener la textura de la receta.
5- Mezclá suavemente y serví de inmediato. En verano, se disfruta bien fresca y recién armada.
De la cocina a la mesa
Esta ensalada de rúcula y parmesano es una receta perfecta para este clima caluroso porque es liviana, rápida y muy versátil. Funciona como entrada, acompañamiento o plato principal si se le suma proteína. Ideal para comidas al aire libre, mesas informales o cuando el calor pide algo fresco sin resignar sabor. ¡A disfrutar!