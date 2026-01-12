Presenta:

Ensalada de rúcula y parmesano: receta rápida y liviana de verano ¡y lista en pocos pasos!

Fresca y express, esta es una receta de ensalada ideal para resolver comidas en verano ¡una vez que la prepares, no podrás parar!

Candela Spann

Receta de ensalada de rúcula y parmesano
Simple, fresca y con carácter, la ensalada de rúcula y parmesano es una receta infalible para el verano argentino. Se arma en minutos, acompaña carnes, pastas o se disfruta sola como plato liviano. Con pocos ingredientes y mucho sabor, esta delicia demuestra que con estos calores menos es más cuando los productos son buenos. ¡Manos a la obra!

Receta de verano ensalada de rúcula y parmesano en minutos

Ingredientes (rinde 2 porciones)

  • Rúcula – 120 gramos

  • Queso parmesano – 60 gramos

  • Aceite de oliva – 3 cucharadas

  • Jugo de limón – 1 cucharada

  • Sal fina – a gusto

  • Pimienta negra – a gusto

Paso a paso para crear una ensalada de rúcula y parmesano deliciosa

1- Para esta receta de verano, lavá y secá bien la rúcula para que quede fresca y crocante.

2- Cortá el queso parmesano en lascas finas usando un pelapapas.

3- Colocá la rúcula en una ensaladera y condimentá con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

4- Sumá las lascas de parmesano justo antes de servir para mantener la textura de la receta.

5- Mezclá suavemente y serví de inmediato. En verano, se disfruta bien fresca y recién armada.

Podés sumarle a esta delicia de verano unos tomates y aportarán dulzor.

De la cocina a la mesa

Esta ensalada de rúcula y parmesano es una receta perfecta para este clima caluroso porque es liviana, rápida y muy versátil. Funciona como entrada, acompañamiento o plato principal si se le suma proteína. Ideal para comidas al aire libre, mesas informales o cuando el calor pide algo fresco sin resignar sabor. ¡A disfrutar!

