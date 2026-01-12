Ensalada de rúcula y parmesano: receta rápida y liviana de verano ¡y lista en pocos pasos!

Simple, fresca y con carácter, la ensalada de rúcula y parmesano es una receta infalible para el verano argentino. Se arma en minutos, acompaña carnes, pastas o se disfruta sola como plato liviano. Con pocos ingredientes y mucho sabor, esta delicia demuestra que con estos calores menos es más cuando los productos son buenos. ¡Manos a la obra!

Receta de verano ensalada de rúcula y parmesano en minutos

1- Para esta receta de verano , lavá y secá bien la rúcula para que quede fresca y crocante.

2- Cortá el queso parmesano en lascas finas usando un pelapapas.

3- Colocá la rúcula en una ensaladera y condimentá con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

4- Sumá las lascas de parmesano justo antes de servir para mantener la textura de la receta.

5- Mezclá suavemente y serví de inmediato. En verano, se disfruta bien fresca y recién armada.

Podés sumarle a esta delicia de verano unos tomates y aportarán dulzor Podés sumarle a esta delicia de verano unos tomates y aportarán dulzor. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta ensalada de rúcula y parmesano es una receta perfecta para este clima caluroso porque es liviana, rápida y muy versátil. Funciona como entrada, acompañamiento o plato principal si se le suma proteína. Ideal para comidas al aire libre, mesas informales o cuando el calor pide algo fresco sin resignar sabor. ¡A disfrutar!