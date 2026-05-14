El error que estás cometiendo en la limpieza del baño que puede tapar las cañerías, según los plomeros
Expertos plomeros revelan un error frecuente al usar bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar, que podría obstruir las cañerías del hogar.
La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre se ha transformado en un "remedio santo" en la limpieza en el hogar. Sin embargo, los plomeros advierten que este truco casero podría estar dañando las cañerías.
En pocas palabras
- Advertencia de plomeros: El uso común de bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar el baño puede dañar las cañerías, advierten expertos.
- Reacción química inefectiva: La mezcla ácida y alcalina se neutraliza, perdiendo su poder desinfectante y generando residuos que se adhieren a los caños.
- Riesgos de obstrucción: Los sedimentos resultantes de la reacción, al mezclarse con sarro y suciedad, pueden solidificarse, ralentizando el flujo de agua y provocando malos olores.
- Alternativa recomendada: Los profesionales sugieren emplear productos de limpieza específicos diseñados para el mantenimiento de tuberías, que desinfectan eficazmente sin comprometer la integridad de los materiales.
Según señalan los expertos, el problema está en la química básica: al unir un elemento alcalino (bicarbonato) con uno ácido (vinagre), se produce una reacción efervescente que muchos asocian erróneamente con desinfección profunda. En realidad, ambos componentes tienden a neutralizarse entre sí, perdiendo las capacidades individuales que tienen para combatir bacterias o disolver grasa.
Riesgos en la limpieza
El uso constante de este método en inodoros y piletas puede derivar en complicaciones técnicas serias como acumulación de residuos. Los restos derivados de la reacción química pueden depositarse en las paredes de los caños.
Además, cuando estos sedimentos entran en contacto con restos de jabón, sarro o suciedad previa, pueden solidificarse. Con el tiempo esto genera que el agua corra más lento y que aparezcan olores desagradables.
La popularidad de esta mezcla se sostiene principalmente por tres factores: su bajo costo, su facilidad de acceso y la sensación visual de limpieza que genera la espuma inmediata. Al ser productos considerados "naturales", muchos usuarios asumen que son inofensivos para cualquier superficie, ignorando que no fueron diseñados específicamente para el mantenimiento de tuberías modernas.
Es por eso que los expertos recomiendan para una desinfección real y segura, utilizar artículos de limpieza específicos que eliminen el sarro y los gérmenes sin comprometer la integridad de los materiales de construcción.