La nueva tecnología de limpieza que reemplaza al trapo de piso y la mopa

La escena se repite en muchos hogares: menos balde, menos escurridor y menos pasadas sobre el mismo piso. En 2026, la limpieza doméstica empezó a girar alrededor de equipos 3 en 1 que prometen resolver en minutos una tarea que antes exigía varios pasos y más esfuerzo físico.

Las aspiradoras trapeadoras inalámbricas dejaron de ser un producto de nicho y ganaron espacio entre quienes buscan limpiar polvo, migas, pelos de mascotas, manchas y líquidos sin alternar entre escoba, aspiradora y mopa . La categoría creció con modelos que combinan aspirado y lavado, separan el agua limpia de la sucia y suman sistemas automáticos para limpiar el rodillo después de cada uso.

A diferencia del trapo de piso tradicional , estos equipos trabajan con un rodillo motorizado que gira mientras el sistema libera agua limpia y aspira los restos húmedos o secos. Esa combinación permite retirar residuos cotidianos y, al mismo tiempo, pasar una limpieza húmeda sobre superficies duras como cerámicos, porcelanatos, pisos vinílicos o madera sellada.

El cambio más valorado está en los tanques separados. La mayoría de estos dispositivos mantiene, por un lado, el depósito de agua limpia y, por otro, el recipiente donde queda el agua sucia. De esa manera, el piso no se repasa con el mismo líquido contaminado, algo que sí ocurre con frecuencia cuando se usa un balde convencional. Dyson, por ejemplo, informa que su WashG1 incluye tanque de agua limpia y tanque de agua sucia, además de separación de residuos sólidos y líquidos.

Autolimpieza, batería y menos contacto con la suciedad

Otra función que empujó esta tendencia es la autolimpieza. Al finalizar el uso, varios modelos permiten colocar el equipo en su base para que el sistema enjuague el rodillo y los conductos internos. Shark presenta su HydroVac como un equipo 3 en 1 capaz de aspirar, trapear y limpiarse a sí mismo, con cepillo de autolimpieza y sistema de doble tanque para separar el agua limpia de la sucia.

La autonomía depende del modelo y del modo de potencia elegido. Algunos equipos se ubican cerca de los 30 minutos, mientras que otros superan los 40 o 50 minutos. Tineco, una de las marcas más visibles en esta categoría, ofrece modelos con autonomías de hasta 30, 40 o 50 minutos, según la versión. Ese rango suele alcanzar para departamentos o casas medianas, aunque puede quedarse corto en superficies muy grandes o limpiezas profundas.

Qué revisar antes de comprar una aspiradora trapeadora

Antes de elegir una, conviene mirar más allá del diseño. La potencia de succión, la capacidad de los tanques, el peso, el tiempo de carga, la facilidad para limpiar las piezas y el tipo de filtro pueden marcar una gran diferencia en el uso diario. También es importante verificar si el equipo sirve solo para pisos duros o si puede refrescar alfombras de área, como ocurre con algunos modelos CrossWave de Bissell.

Este tipo de tecnología resulta especialmente útil en hogares con mascotas, chicos o pisos de alto tránsito, donde las manchas y los residuos aparecen todos los días. Aun así, no reemplaza siempre a una aspiradora tradicional ni elimina por completo el mantenimiento: los tanques deben vaciarse, los filtros se lavan o cambian y los rodillos necesitan cuidado. La ventaja está en reducir pasos y convertir una tarea pesada en una limpieza más rápida, práctica y ordenada.