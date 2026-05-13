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No tires las cáscaras de cítricos: por qué recomiendan mezclarlas con vinagre

La tendencia de reutilizar cáscaras de cítricos con vinagre ofrece una solución natural para aromatizar y limpiar tu hogar.

Alejandro Llorente

Las cáscaras de cítricos pueden reutilizarse para crear aromatizantes naturales y multiusos caseros. Foto: Gemini IA

Las cáscaras de cítricos pueden reutilizarse para crear aromatizantes naturales y multiusos caseros. Foto: Gemini IA

La tendencia actual invita a reutilizar ingredientes que solemos desechar, como las cáscaras de cítricos. Antes de tirarlas, es clave conocer sus propiedades: al combinarlas con vinagre, podés crear aromatizantes orgánicos únicos, potentes y libres de químicos para tu hogar.

Preparar esta mezcla casera es sencillo y solo requiere algo de paciencia. Al macerar las cortezas en un frasco durante algunos días, los aceites esenciales se liberan, neutralizando el fuerte olor del vinagre y potenciando su poder desinfectante. El resultado es un multiuso natural ideal para aromatizar ambientes, abrillantar superficies e incluso eliminar restos de sarro.

Cómo hacer un aromatizante casero con cáscaras de cítricos y vinagre

  • Colocar las cáscaras dentro de un frasco de vidrio.
  • Cubrirlas completamente con vinagre blanco.
  • Tapar el recipiente y dejar reposar entre 7 y 15 días.
  • Colar la mezcla y pasar el líquido a un pulverizador.
  • Si se desea un aroma más suave, se puede agregar un poco de agua.
Aromatizante cítricos- Gemini IA
La mezcla de c&iacute;tricos con vinagre ayuda a perfumar ambientes y limpiar distintas superficies del hogar. Foto: Gemini IA

La mezcla de cítricos con vinagre ayuda a perfumar ambientes y limpiar distintas superficies del hogar. Foto: Gemini IA

Para qué sirve esta mezcla casera

Además de funcionar como aromatizante natural, esta combinación también se utiliza para:

  • Neutralizar malos olores en la cocina o el baño.
  • Limpiar mesadas, azulejos y vidrios.
  • Desengrasar distintas superficies.
  • Perfumar trapos, repasadores y ambientes cerrados.
  • Ayudar a remover restos de sarro en griferías y lavabos.

Gracias a los aceites naturales presentes en las cáscaras de naranja, mandarina o limón, esta preparación deja un aroma fresco y cítrico en el hogar. Además, se convirtió en una alternativa económica y ecológica frente a muchos productos de limpieza industriales.

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