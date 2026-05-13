No tires las cáscaras de cítricos: por qué recomiendan mezclarlas con vinagre
La tendencia de reutilizar cáscaras de cítricos con vinagre ofrece una solución natural para aromatizar y limpiar tu hogar.
La tendencia actual invita a reutilizar ingredientes que solemos desechar, como las cáscaras de cítricos. Antes de tirarlas, es clave conocer sus propiedades: al combinarlas con vinagre, podés crear aromatizantes orgánicos únicos, potentes y libres de químicos para tu hogar.
Preparar esta mezcla casera es sencillo y solo requiere algo de paciencia. Al macerar las cortezas en un frasco durante algunos días, los aceites esenciales se liberan, neutralizando el fuerte olor del vinagre y potenciando su poder desinfectante. El resultado es un multiuso natural ideal para aromatizar ambientes, abrillantar superficies e incluso eliminar restos de sarro.
Cómo hacer un aromatizante casero con cáscaras de cítricos y vinagre
- Colocar las cáscaras dentro de un frasco de vidrio.
- Cubrirlas completamente con vinagre blanco.
- Tapar el recipiente y dejar reposar entre 7 y 15 días.
- Colar la mezcla y pasar el líquido a un pulverizador.
- Si se desea un aroma más suave, se puede agregar un poco de agua.
Para qué sirve esta mezcla casera
Además de funcionar como aromatizante natural, esta combinación también se utiliza para:
- Neutralizar malos olores en la cocina o el baño.
- Limpiar mesadas, azulejos y vidrios.
- Desengrasar distintas superficies.
- Perfumar trapos, repasadores y ambientes cerrados.
- Ayudar a remover restos de sarro en griferías y lavabos.
Gracias a los aceites naturales presentes en las cáscaras de naranja, mandarina o limón, esta preparación deja un aroma fresco y cítrico en el hogar. Además, se convirtió en una alternativa económica y ecológica frente a muchos productos de limpieza industriales.