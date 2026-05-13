No tires las cáscaras de cítricos: por qué recomiendan mezclarlas con vinagre

La tendencia de reutilizar cáscaras de cítricos con vinagre ofrece una solución natural para aromatizar y limpiar tu hogar.

La tendencia actual invita a reutilizar ingredientes que solemos desechar, como las cáscaras de cítricos. Antes de tirarlas, es clave conocer sus propiedades: al combinarlas con vinagre, podés crear aromatizantes orgánicos únicos, potentes y libres de químicos para tu hogar.

Preparar esta mezcla casera es sencillo y solo requiere algo de paciencia. Al macerar las cortezas en un frasco durante algunos días, los aceites esenciales se liberan, neutralizando el fuerte olor del vinagre y potenciando su poder desinfectante. El resultado es un multiuso natural ideal para aromatizar ambientes, abrillantar superficies e incluso eliminar restos de sarro.

Cómo hacer un aromatizante casero con cáscaras de cítricos y vinagre Colocar las cáscaras dentro de un frasco de vidrio.

Cubrirlas completamente con vinagre blanco.

Tapar el recipiente y dejar reposar entre 7 y 15 días.

Colar la mezcla y pasar el líquido a un pulverizador.

Si se desea un aroma más suave, se puede agregar un poco de agua. Aromatizante cítricos- Gemini IA La mezcla de cítricos con vinagre ayuda a perfumar ambientes y limpiar distintas superficies del hogar. Foto: Gemini IA

Para qué sirve esta mezcla casera Además de funcionar como aromatizante natural, esta combinación también se utiliza para: