Batata con chocolate: la receta clásica argentina con un giro dulce

Esta receta de dulce de batata con chocolate es ideal para quienes disfrutan de los clásicos argentinos con un toque extra de sabor. La suavidad de la batata combina perfectamente con el chocolate intenso. Es una preparación casera, deliciosa y perfecta para acompañar cualquier momento dulce . ¡Manos a la obra!.

Receta de dulce de batata con chocolate

Receta de dulce de batata con chocolate

Ingredientes (rinde 1 molde)

Batatas — 1 kilogramo

Azúcar — 500 gramos

Chocolate semiamargo — 200 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Agua — 100 mililitros

Paso a paso para crear dulce de batata con chocolate delicioso

1- Pelar y hervir las batatas hasta que estén tiernas.

2- Hacer un puré con las batatas.

3- Colocar el puré en una olla junto con el azúcar y el agua.

4- Cocinar a fuego bajo revolviendo constantemente hasta espesar.

5- Agregar la esencia de vainilla.

6- Incorporar el chocolate semiamargo picado y mezclar hasta derretir.

7- Volcar la preparación en un molde húmedo.

8- Dejar enfriar hasta que tome consistencia.

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De la cocina a la mesa

El dulce de batata con chocolate es una versión aún más tentadora de uno de los clásicos argentinos. Esta receta combina la suavidad y dulzura natural de la batata con el sabor intenso del chocolate, logrando un equilibrio delicioso. Es ideal para servir solo, con queso o como parte de postres y meriendas. Además, se conserva muy bien en heladera y se puede preparar con anticipación. Su textura firme y cremosa lo convierte en una opción irresistible. Este dulce casero es tradicional, práctico y perfecto para los amantes del chocolate. ¡A disfrutar!.