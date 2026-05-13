Según los fabricantes, esta es la forma correcta de limpiar la pantalla de la notebook para no dañarla

Las huellas sobre la pantalla suelen aparecer antes de lo esperado. Basta cerrar la notebook , moverla de lugar o tocarla sin querer para que el brillo del panel deje al descubierto marcas, polvo y pequeñas manchas. Limpiarla parece una tarea simple, pero un producto mal elegido puede arruinar el recubrimiento.

La recomendación más segura parte de una regla básica: menos es más. Antes de probar mezclas caseras o limpiadores comerciales, conviene apagar la notebook, desconectarla y usar un paño de microfibra limpio, seco y suave. Muchas marcas aconsejan empezar solo con eso o, si hace falta, sumar apenas unas gotas de agua sobre el paño, nunca sobre la pantalla.

El primer paso consiste en retirar el polvo superficial con movimientos delicados. No hace falta presionar. De hecho, la presión excesiva puede generar marcas, afectar el panel o dejar vetas más visibles. Si la suciedad no sale en seco, se puede humedecer levemente una esquina del paño con agua destilada o filtrada y pasarla en una sola dirección o con movimientos suaves, según el tipo de pantalla.

Para manchas más rebeldes, algunas guías admiten soluciones diluidas. HP, por ejemplo, menciona una mezcla de partes iguales de agua destilada y vinagre blanco para marcas difíciles en monitores. Sin embargo, este punto requiere cuidado: no todos los fabricantes recomiendan vinagre para notebooks, y las pantallas con recubrimientos especiales pueden ser más sensibles. Por eso, el truco casero debe usarse solo como último recurso y con muy poca cantidad.

Antes de comenzar, apagá la notebook y desconectá el cargador . Luego pasá un paño de microfibra seco para retirar polvo. Si quedan huellas, humedecé apenas el paño con agua destilada o filtrada. No debe gotear. Después limpiá la superficie con suavidad, sin apoyar demasiado la mano. Si hay grasa acumulada y el fabricante lo permite, podés usar una mezcla muy diluida, siempre aplicada sobre el paño. Al final, dejá secar la pantalla por completo antes de cerrar o volver a encender el equipo.

Limpieza Como higienizar correctamente las pantallas de tus dispositivos Foto: Unsplash Limpieza Como higienizar correctamente las pantallas de tus dispositivos Foto: Unsplash

La clave está en evitar los errores más frecuentes. No hay que rociar líquidos directamente sobre la pantalla, porque pueden filtrarse por los bordes y dañar componentes internos. Tampoco conviene usar servilletas, papel de cocina, pañuelos descartables o trapos ásperos, ya que pueden dejar micro rayas. Los limpiavidrios, aerosoles, productos con amoníaco, acetona o abrasivos también deben quedar fuera de la limpieza cotidiana.

Qué productos conviene evitar

El vinagre puede servir en ciertas superficies y bajo una dilución correcta, pero no debe presentarse como una solución universal. En pantallas modernas, lo más prudente es priorizar agua y microfibra. Si el equipo tiene manchas muy resistentes, lo ideal es revisar las indicaciones del fabricante o usar un limpiador específico para pantallas. Esa pequeña precaución puede evitar daños permanentes.

Mantener la pantalla limpia también depende de los hábitos diarios. Cerrar la notebook sin apoyar objetos sobre el teclado, no tocar el panel con los dedos y limpiar el polvo con frecuencia reduce la necesidad de aplicar humedad. Con una rutina simple y cuidadosa, la pantalla puede conservarse clara, sin marcas y sin riesgos innecesarios.