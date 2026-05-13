Baía do Sancho es una de las playas de Brasil que enamora a los viajeros y parece escondida

En Brasil hay playas que no necesitan demasiada presentación, pero Baía do Sancho ocupa un lugar especial entre los viajeros. Rodeada de acantilados verdes, con agua transparente y acceso controlado, esta bahía de Fernando de Noronha conserva el atractivo de los destinos que todavía se sienten apartados del ruido turístico.

La playa fue elegida por Tripadvisor como la mejor del mundo en 2023 y hoy en día es una de las playas brasileñas más premiadas y recordadas por los viajeros.

Baía do Sancho está en el archipiélago de Fernando de Noronha, en el estado brasileño de Pernambuco. El entorno forma parte de una zona de alto valor ambiental: el Parque Nacional Marino representa cerca del 70% del archipiélago y, para acceder a sus principales atractivos, entre ellos Praia do Sancho y Baía dos Porcos, es necesario contar con ingreso al área protegida.

El paisaje explica buena parte de su fama. La playa aparece al pie de un paredón natural cubierto de vegetación, con arena clara y un mar que suele mostrar tonos entre el verde y el turquesa. No es un balneario urbano ni un sitio pensado para llegar, comprar algo y resolver el día sobre la marcha. Su encanto está, justamente, en esa sensación de aislamiento.

Cómo se llega a Baía do Sancho

El acceso es parte de la experiencia. No se llega en auto hasta la arena. El camino más conocido combina senderos, miradores y una escalera angosta que baja entre las rocas. También existe la posibilidad de acercarse por mar, mediante embarcaciones habilitadas, una alternativa elegida por quienes prefieren evitar el descenso o quieren ver la bahía desde otra perspectiva.

Esa dificultad moderada ayuda a conservar el carácter del lugar. También obliga a planificar. La playa no cuenta con servicios en la arena, por lo que conviene llevar agua, protector solar, algo para comer y una bolsa para retirar los residuos. En Fernando de Noronha, el cuidado ambiental no es un detalle menor: la Unesco destaca la importancia del archipiélago para especies como tortugas marinas, tiburones, atunes y mamíferos marinos.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Además del pasaje y el alojamiento, quienes visiten Fernando de Noronha deben considerar los costos de ingreso y preservación. Para 2026, la Taxa de Preservação Ambiental comienza en R$105,79 por un día de permanencia y aumenta según la cantidad de jornadas en la isla. A eso se suma el ticket del Parque Nacional Marino, que según la información oficial cuesta R$192 para brasileños y R$384 para público general, con validez de 10 días.

Baía do Sancho sigue siendo una postal fuerte de Brasil, siendo así una de las mejores playas del mundo. Esto es por la combinación de naturaleza protegida, mar transparente, acceso poco convencional y una fama internacional que la mantiene como uno de los grandes deseos de quienes planean vacaciones en el nordeste brasileño.